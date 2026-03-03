CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ECB’den Euro Bölgesi için enerji uyarısı

ECB’den Euro Bölgesi için enerji uyarısı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Philip R. Lane, Körfez’deki askeri çatışmaların tırmanması durumunda euro bölgesinde enerji kaynaklı enflasyonun önemli ölçüde artabileceğini ve ekonomik çıktının keskin şekilde düşebileceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 03 Mart 2026 10:43

Financial Times'a konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Philip R. Lane, Aralık 2023'teki senaryo analizine atıfta bulunarak, çatışmanın enerji arzını kalıcı şekilde azaltması ve bölgesel ekonomik aktiviteyi aksatmasının etkilerinin büyük olacağını vurguladı.

Lane, Avrupa ekonomisinin son bir yıldır potansiyele yakın büyüdüğünü, bu ivmenin yüksek işletme yatırımları, yapay zeka ve yeşil dönüşüm projeleri, işgücüne katılım ve AB dışından göç ile desteklendiğini ifade etti. Faiz artırım döngüsünün beklendiği gibi işlediğini, pandemi sonrası toparlanma ve düşük enerji fiyatlarının ise büyümeyi dengelediğini söyledi.

Enflasyon açısından enerji dışı fiyatların hedefe yakın seyrettiğini belirten Lane, enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmelerin dış şok riskleri yarattığını aktardı. ECB'nin enflasyon hedefi sapmalarına simetrik yaklaştığını, mevcut küçük sapmanın faiz indirimi için gerekçe oluşturmadığını kaydetti.

Çin'in ekonomik büyümesinin Avrupa üzerinde hem rekabet hem de ucuz girdi avantajı yaratabileceğini söyleyen Lane, yapay zekanın uzun vadede verimlilik sağlayacağını ancak kısa vadede yatırım talebiyle enflasyonist baskı oluşturabileceğini ifade etti. Orta Doğu'daki çatışmanın etkisinin süresine ve kapsamına bağlı olacağını belirten Lane, ECB'nin gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğini vurguladı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altï¿½n Fiyatlarï¿½
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
Gï¿½mï¿½ï¿½ Fiyatlarï¿½
İlginizi Çekebilir
Avrupa gaz fiyatlarındaki artış yüzde 48’e dayandı Avrupa gaz fiyatlarındaki artış yüzde 48'e dayandı 02 Mart 2026 16:19
TBMM’ye sunuldu: Kripto varlıklara vergi geliyor TBMM'ye sunuldu: Kripto varlıklara vergi geliyor 02 Mart 2026 15:34
İsviçre Merkez Bankası 26 milyar frank kar etti İsviçre Merkez Bankası 26 milyar frank kar etti 02 Mart 2026 14:14
UAEA: İran’a komşu ülkelerde radyasyon artışı tespit edilmedi UAEA: İran'a komşu ülkelerde radyasyon artışı tespit edilmedi 02 Mart 2026 12:57
Avro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI yükseldi Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI yükseldi 02 Mart 2026 12:51
İngiltere’de konut fiyatları beklentilerin üzerinde arttı İngiltere’de konut fiyatları beklentilerin üzerinde arttı 02 Mart 2026 12:48
Hürmüz Boğazı’nda petrol sevkiyatı geriledi, yüzlerce tanker Boğaz’ın iki yakasında birikti Hürmüz Boğazı'nda petrol sevkiyatı geriledi, yüzlerce tanker Boğaz'ın iki yakasında birikti 02 Mart 2026 12:31
Japonya Merkez Bankası faiz artırımına gidecek mi? Japonya Merkez Bankası faiz artırımına gidecek mi? 02 Mart 2026 12:24
Avrupa borsalarında negatif seyir Avrupa borsalarında negatif seyir 02 Mart 2026 12:16
Demir cevheri fiyatları yükseldi Demir cevheri fiyatları yükseldi 02 Mart 2026 11:11
İsviçre frangı, euro karşısında 8 yılın zirvesinde! İsviçre frangı, euro karşısında 8 yılın zirvesinde! 02 Mart 2026 11:08
Suudi Arabistan’ın en büyük petrol rafinerisi kapatıldı Suudi Arabistan’ın en büyük petrol rafinerisi kapatıldı 02 Mart 2026 10:45
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.269,2900 Değişim 123,11 Son veri saati:
Düşük 13256,93 Yüksek 13380,04
Açılış
43,9749 Değişim 0,040 Son veri saati:
Düşük 43,941 Yüksek 43,981
Açılış
51,2283 Değişim 0,3064 Son veri saati:
Düşük 51,2207 Yüksek 51,5271
Açılış
7.526,2140 Değişim 142,077 Son veri saati:
Düşük 7465,235 Yüksek 7607,312
Açılış
122,8089 Değişim 11,7812 Son veri saati:
Düşük 117,4314 Yüksek 129,2126
Açılış
BİST En Aktif Hisseler