ECB’den Euro Bölgesi için enerji uyarısı

Financial Times'a konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Philip R. Lane, Aralık 2023'teki senaryo analizine atıfta bulunarak, çatışmanın enerji arzını kalıcı şekilde azaltması ve bölgesel ekonomik aktiviteyi aksatmasının etkilerinin büyük olacağını vurguladı.

Lane, Avrupa ekonomisinin son bir yıldır potansiyele yakın büyüdüğünü, bu ivmenin yüksek işletme yatırımları, yapay zeka ve yeşil dönüşüm projeleri, işgücüne katılım ve AB dışından göç ile desteklendiğini ifade etti. Faiz artırım döngüsünün beklendiği gibi işlediğini, pandemi sonrası toparlanma ve düşük enerji fiyatlarının ise büyümeyi dengelediğini söyledi.

Enflasyon açısından enerji dışı fiyatların hedefe yakın seyrettiğini belirten Lane, enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmelerin dış şok riskleri yarattığını aktardı. ECB'nin enflasyon hedefi sapmalarına simetrik yaklaştığını, mevcut küçük sapmanın faiz indirimi için gerekçe oluşturmadığını kaydetti.

Çin'in ekonomik büyümesinin Avrupa üzerinde hem rekabet hem de ucuz girdi avantajı yaratabileceğini söyleyen Lane, yapay zekanın uzun vadede verimlilik sağlayacağını ancak kısa vadede yatırım talebiyle enflasyonist baskı oluşturabileceğini ifade etti. Orta Doğu'daki çatışmanın etkisinin süresine ve kapsamına bağlı olacağını belirten Lane, ECB'nin gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğini vurguladı.