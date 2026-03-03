Orta Doğu Gerilimi altın fiyatlarını yükseltebilir

CANLI BORSA
Fitch Solutions bünyesindeki BMI Research’e göre, Orta Doğu’daki gerilimin sürmesi altın fiyatlarını yukarı çekebilir. Ons altın 5.850 dolara yükselirse gram altın yaklaşık 8.270 TL, 6.500 dolara çıkarsa yaklaşık 9.186 TL olur (USD/TL = 43,96).

Fitch Solutions çatısı altındaki BMI Research, Orta Doğu'daki çatışmaların devam etmesi halinde altının bu hafta ons başına 5.600 doların üzerine çıkabileceğini açıkladı.

Kuruma göre yatırımcıların güvenli liman arayışı, fiyatları yukarı yönlü baskılıyor.

BMI, çatışmanın 2-3 hafta sürmesi halinde ons altının 5.850 dolara, gerilimin daha uzun devam etmesi durumunda ise 6.500 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL OLUR?

Ons altın 5 bin 600 dolara yükselirse; gram altın yaklaşık 7.920 TL olur

Ons altın 5 bin 850 dolara yükselirse; gram altın yaklaşık 8.270 TL olur.

Ons altın 6 bin 500 dolara yükselirse; gram altın yaklaşık 9.186 TL olur.

(Güncel kur 43,96 TL'den hesaplanmıştır.)

