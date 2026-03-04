CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Trump'tan kritik açıklama: İran ile savaş sona erdiğinde petrol fiyatları düşecek

Trump'tan kritik açıklama: İran ile savaş sona erdiğinde petrol fiyatları düşecek

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası petrol fiyatları bir süreliğine yükselse de bu durum sona erdiğinde düşeceğini ifade etti.

AA

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2026 07:32

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Orta Doğu'da artan gerilimle yükselen petrol fiyatlarının ekonomiye etkisine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Trump, "Petrol fiyatları bir süre yüksek olsa bile bu durum sona erer ermez düşecek, hatta daha önce olduğundan daha düşük seviyelere ineceğine inanıyorum." dedi.

Almanya Başbakanı Merz de "Elbette bu durum ekonomilerimize zarar veriyor. Bu petrol fiyatları için de geçerli, benzin fiyatları için de. Bu yüzden hepimiz bu savaşın en kısa sürede sona ermesini umuyoruz." diye konuştu.

Merz, İsrail ve Amerikan ordularının bu durumu sona erdirmek, İran'da barışa ve özgürlüğe dönecek yeni bir hükümeti iş başına getirmek için doğru adımları attığını umduklarını dile getirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'dan gelen misilleme sonrası petrol fiyatları arz endişeleriyle yükselmişti. Brent petrolün varil fiyatı 80 doların üzerine çıkmıştı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altï¿½n Fiyatlarï¿½
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
Gï¿½mï¿½ï¿½ Fiyatlarï¿½
İlginizi Çekebilir
Moody’s: Orta Doğu gerilimi Asya’da ihracat kısıtlamalarını artırabilir Moody’s: Orta Doğu gerilimi Asya’da ihracat kısıtlamalarını artırabilir 03 Mart 2026 11:48
İngiltere’de gıda enflasyonu şubat ayında arttı İngiltere’de gıda enflasyonu şubat ayında arttı 03 Mart 2026 11:45
Putin’in temsilcisinden Hürmüz uyarısı: Emtia ve tarımda büyük şok kapıda Putin’in temsilcisinden Hürmüz uyarısı: Emtia ve tarımda “büyük şok” kapıda 03 Mart 2026 11:36
Hürmüz Boğazı’ndaki risk petrolde yukarı yönlü baskı oluşturuyor Hürmüz Boğazı'ndaki risk petrolde yukarı yönlü baskı oluşturuyor 03 Mart 2026 11:34
Orta Doğu gerilimiyle petrol ve gaz fiyatları yükseldi Orta Doğu gerilimiyle petrol ve gaz fiyatları yükseldi 03 Mart 2026 11:31
Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının uluslararası taşımacılığa maliyeti ne olacak? Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının uluslararası taşımacılığa maliyeti ne olacak? 03 Mart 2026 11:10
UBP: İran çatışmasının etkisi petrol fiyatları üzerinden olacak UBP: İran çatışmasının etkisi petrol fiyatları üzerinden olacak 03 Mart 2026 11:01
Orta Doğu Gerilimi altın fiyatlarını yükseltebilir Orta Doğu Gerilimi altın fiyatlarını yükseltebilir 03 Mart 2026 10:56
ECB’den Euro Bölgesi için enerji uyarısı ECB’den Euro Bölgesi için enerji uyarısı 03 Mart 2026 10:43
Katar, LNG üretimini durdurdu: Kömür fiyatları yükselişe geçti Katar, LNG üretimini durdurdu: Kömür fiyatları yükselişe geçti 03 Mart 2026 10:13
Asya borsalarında enerji tedariki endişeleri etkili oluyor Asya borsalarında enerji tedariki endişeleri etkili oluyor 03 Mart 2026 10:09
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 03 Mart 2026 10:07
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.933,4000 Değişim 474,54 Son veri saati:
Düşük 12905,5 Yüksek 13380,04
Açılış
43,9899 Değişim 0,2137 Son veri saati:
Düşük 43,7765 Yüksek 43,9902
Açılış
51,1017 Değişim 0,1849 Son veri saati:
Düşük 50,9588 Yüksek 51,1437
Açılış
7.313,3970 Değişim 154,662 Son veri saati:
Düşük 7186,136 Yüksek 7340,798
Açılış
120,6985 Değişim 5,3620 Son veri saati:
Düşük 115,6259 Yüksek 120,9879
Açılış
BİST En Aktif Hisseler