Anasayfa Finans Borsa VİOP’ta değerli metallerde üst fiyat limiti yüzde 20’ye çıkarıldı

Borsa İstanbul, VİOP’ta işlem gören ons gümüş, platin ve paladyum vadeli kontratlarında gün içi üst fiyat limitini bugün için geçerli olarak yüzde 10’dan yüzde 20’ye yükseltti.

Oluşturma Tarihi 03 Mart 2026 15:12

Son Güncelleme Tarihi 03 Mart 2026 15:15

Borsa İstanbul'da, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören bazı değerli metal sözleşmelerine yönelik fiyat adım aralığında değişikliğe gidildi.

ÜST LİMİT İKİ KATINA ÇIKARILDI

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, Dolar/Ons Gümüş, Dolar/Ons Platin ve Dolar/Ons Paladyum vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan yüzde 10'luk gün içi üst fiyat limitinin, yalnızca bugün geçerli olmak kaydıyla yüzde 20'ye çıkarıldığı bildirildi.

Söz konusu düzenlemeyle birlikte, belirtilen kontratlarda gün içindeki azami fiyat artış marjı iki katına yükseltilmiş oldu.

