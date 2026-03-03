Katar’da enerji krizi derinleşiyor: LNG’nin ardından kimyasal ve metal üretimi de durduruldu

QatarEnergy, İran'ın saldırıları sonrası sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisindeki faaliyetleri askıya aldıktan sonra, bazı kimyasal ve metal üretim hatlarını da durdurma kararı aldığını açıkladı.

Şirketten yapılan duyuruda; üre, polimer, metanol ve alüminyum gibi çeşitli sanayi ürünlerinin üretiminin geçici olarak durdurulacağı bildirildi.

Katar'ın küresel LNG arzının yaklaşık beşte birini karşılayan ve dünyanın en büyük ihracat tesislerinden biri olan ana üretim merkezi, İran'a ait insansız hava araçlarının saldırısının ardından pazartesi günü kapatılmıştı. LNG tesisinin devre dışı kalması Avrupa'da doğalgaz fiyatlarını sert şekilde yukarı taşıdı. Fiyatlar son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması petrol piyasalarını da etkiliyor. Analistler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını sürdürmesi ve Tahran yönetiminin bölgedeki misillemelerine devam etmesi halinde, petrol fiyatlarının varil başına 100 dolar seviyesine çıkma ihtimalini masaya yatırmaya başladı.