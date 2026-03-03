CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Katar’da enerji krizi derinleşiyor: LNG’nin ardından kimyasal ve metal üretimi de durduruldu

Katar’da enerji krizi derinleşiyor: LNG’nin ardından kimyasal ve metal üretimi de durduruldu

İran saldırılarının ardından LNG tesisini kapatan QatarEnergy, üre, metanol, polimer ve alüminyum üretimini de durdurdu. Küresel arzda yaşanan kesinti doğalgaz fiyatlarını üç yılın zirvesine taşırken, artan bölgesel gerilim petrolün 100 dolar riskini yeniden gündeme getirdi.

03 Mart 2026 14:50

QatarEnergy, İran'ın saldırıları sonrası sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisindeki faaliyetleri askıya aldıktan sonra, bazı kimyasal ve metal üretim hatlarını da durdurma kararı aldığını açıkladı.

Şirketten yapılan duyuruda; üre, polimer, metanol ve alüminyum gibi çeşitli sanayi ürünlerinin üretiminin geçici olarak durdurulacağı bildirildi.

Katar'ın küresel LNG arzının yaklaşık beşte birini karşılayan ve dünyanın en büyük ihracat tesislerinden biri olan ana üretim merkezi, İran'a ait insansız hava araçlarının saldırısının ardından pazartesi günü kapatılmıştı. LNG tesisinin devre dışı kalması Avrupa'da doğalgaz fiyatlarını sert şekilde yukarı taşıdı. Fiyatlar son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması petrol piyasalarını da etkiliyor. Analistler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını sürdürmesi ve Tahran yönetiminin bölgedeki misillemelerine devam etmesi halinde, petrol fiyatlarının varil başına 100 dolar seviyesine çıkma ihtimalini masaya yatırmaya başladı.

