CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi S&P Global: Euro Bölgesi’nde enflasyon görünümü daha kırılgan

S&P Global: Euro Bölgesi’nde enflasyon görünümü daha kırılgan

S&P Global Market Intelligence ekonomisti Diego Iscaro, enerji fiyatlarındaki artış, zayıf euro ve tedarik sorunları nedeniyle Euro Bölgesi’nde enflasyon görünümünün daha belirsiz hale geldiğini belirtti. Iscaro, mevcut koşullarda Avrupa Merkez Bankası’nın ek parasal gevşemeye gitme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu vurguladı.

Oluşturma Tarihi 03 Mart 2026 14:54

S&P Global Market Intelligence ekonomisti Diego Iscaro, şubat ayında Euro Bölgesi'nde enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinin olumsuz bir tabloya işaret ettiğini belirtti. Iscaro, Orta Doğu'daki çatışmaların tetiklediği enerji fiyat artışlarının da riskleri büyüttüğünü ifade etti.

Yükselen enerji maliyetleri, tedarik zincirindeki aksamalar ve zayıf euro kurunun fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu kaydeden Iscaro, bu gelişmelerin enflasyon görünümünü daha belirsiz hale getirdiğini vurguladı.

Hizmet sektöründe fiyat artışlarının hâlâ yüksek seviyede seyrettiğine dikkat çeken Iscaro, Almanya'nın daha gevşek maliye politikasının etkilerinin henüz tam olarak hissedilmediğini söyledi. Bu şartlar altında Avrupa Merkez Bankası'nın bu yıl ilave parasal gevşemeye gitme olasılığının oldukça düşük olduğunu belirten Iscaro, ilerleyen dönemde daha sıkı bir para politikası ihtimalinin de gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altï¿½n Fiyatlarï¿½
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
Gï¿½mï¿½ï¿½ Fiyatlarï¿½
İlginizi Çekebilir
UBP: İran çatışmasının etkisi petrol fiyatları üzerinden olacak UBP: İran çatışmasının etkisi petrol fiyatları üzerinden olacak 03 Mart 2026 11:01
Orta Doğu Gerilimi altın fiyatlarını yükseltebilir Orta Doğu Gerilimi altın fiyatlarını yükseltebilir 03 Mart 2026 10:56
ECB’den Euro Bölgesi için enerji uyarısı ECB’den Euro Bölgesi için enerji uyarısı 03 Mart 2026 10:43
Katar, LNG üretimini durdurdu: Kömür fiyatları yükselişe geçti Katar, LNG üretimini durdurdu: Kömür fiyatları yükselişe geçti 03 Mart 2026 10:13
Asya borsalarında enerji tedariki endişeleri etkili oluyor Asya borsalarında enerji tedariki endişeleri etkili oluyor 03 Mart 2026 10:09
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 03 Mart 2026 10:07
Rusya Merkez Bankası dondurulan varlıkları nedeniyle Avrupa’da dava açtı Rusya Merkez Bankası dondurulan varlıkları nedeniyle Avrupa’da dava açtı 03 Mart 2026 09:41
Trump yönetiminin gümrük vergisi için talebi reddedildi Trump yönetiminin gümrük vergisi için talebi reddedildi 03 Mart 2026 09:25
Orta Doğu’daki gerilim piyasaları sarstı Orta Doğu'daki gerilim piyasaları sarstı 03 Mart 2026 09:14
ABD’nin İran operasyonuna 24 saatte 779 milyon dolarlık fatura ABD’nin İran operasyonuna 24 saatte 779 milyon dolarlık fatura 03 Mart 2026 08:57
Goldman Sachs ve JPMorgan’dan borsa uyarısı: Geri çekilme olabilir Goldman Sachs ve JPMorgan’dan borsa uyarısı: Geri çekilme olabilir 03 Mart 2026 08:56
Trump talimatı verdi! ABD hazinesi Anthropic’in yapay zekasını kullanmayı bıraktı Trump talimatı verdi! ABD hazinesi Anthropic'in yapay zekasını kullanmayı bıraktı 03 Mart 2026 08:55
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.064,4600 Değişim 350,44 Son veri saati:
Düşük 13029,6 Yüksek 13380,04
Açılış
43,9868 Değişim 0,0442 Son veri saati:
Düşük 43,941 Yüksek 43,9852
Açılış
51,0759 Değişim 0,5416 Son veri saati:
Düşük 50,9855 Yüksek 51,5271
Açılış
7.257,1570 Değişim 431,493 Son veri saati:
Düşük 7175,819 Yüksek 7607,312
Açılış
113,2024 Değişim 18,8824 Son veri saati:
Düşük 110,3302 Yüksek 129,2126
Açılış
BİST En Aktif Hisseler