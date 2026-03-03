S&P Global: Euro Bölgesi’nde enflasyon görünümü daha kırılgan

S&P Global Market Intelligence ekonomisti Diego Iscaro, şubat ayında Euro Bölgesi'nde enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinin olumsuz bir tabloya işaret ettiğini belirtti. Iscaro, Orta Doğu'daki çatışmaların tetiklediği enerji fiyat artışlarının da riskleri büyüttüğünü ifade etti.

Yükselen enerji maliyetleri, tedarik zincirindeki aksamalar ve zayıf euro kurunun fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu kaydeden Iscaro, bu gelişmelerin enflasyon görünümünü daha belirsiz hale getirdiğini vurguladı.

Hizmet sektöründe fiyat artışlarının hâlâ yüksek seviyede seyrettiğine dikkat çeken Iscaro, Almanya'nın daha gevşek maliye politikasının etkilerinin henüz tam olarak hissedilmediğini söyledi. Bu şartlar altında Avrupa Merkez Bankası'nın bu yıl ilave parasal gevşemeye gitme olasılığının oldukça düşük olduğunu belirten Iscaro, ilerleyen dönemde daha sıkı bir para politikası ihtimalinin de gündeme gelebileceğini dile getirdi.