CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Goldman Sachs'dan petrol tahmini: 85 dolara çıkabilir!

Goldman Sachs'dan petrol tahmini: 85 dolara çıkabilir!

Goldman Sachs’a göre, Hürmüz Boğazı altı hafta kapanırsa petrol 85 dolara çıkabilir ve Asya ekonomilerinde enflasyon ortalama 0,7 puan artabilir.

Oluşturma Tarihi 03 Mart 2026 13:37

Goldman Sachs analistleri, Orta Doğu'daki çatışmanın uzun sürmesi halinde Asya'daki gelişmekte olan ekonomilerin olumsuz etkilenebileceğini belirtti. Bankanın araştırma notuna göre, Hürmüz Boğazı altı hafta boyunca kapanırsa petrol fiyatları varil başına 85 dolara çıkabilir.

Bu senaryoda bölgesel enflasyonun ortalama 0,7 puan artabileceği öngörülüyor. Filipinler ve Tayland en hassas ülkeler olarak öne çıkarken, Singapur büyüme açısından en kırılgan ekonomi konumunda bulunuyor.

Goldman Sachs, bu tür arz kesintilerinin bölge genelinde reel GSYH büyümesini ortalama 0,5 puan düşürebileceğini vurguladı. Ayrıca, neredeyse tüm ülkelerde cari işlemler dengesinin bozulması bekleniyor; bu bozulmanın özellikle Tayland ve Singapur'da belirgin olacağı ifade edildi.

Analistler, enerji fiyatlarındaki artışın Asya ekonomilerinde hem enflasyon hem de büyüme üzerinde baskı oluşturacağını ve cari dengelerdeki zayıflamanın bölgesel kırılganlıkları artıracağını belirtti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altï¿½n Fiyatlarï¿½
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
Gï¿½mï¿½ï¿½ Fiyatlarï¿½
İlginizi Çekebilir
Asya borsalarında enerji tedariki endişeleri etkili oluyor Asya borsalarında enerji tedariki endişeleri etkili oluyor 03 Mart 2026 10:09
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 03 Mart 2026 10:07
Rusya Merkez Bankası dondurulan varlıkları nedeniyle Avrupa’da dava açtı Rusya Merkez Bankası dondurulan varlıkları nedeniyle Avrupa’da dava açtı 03 Mart 2026 09:41
Trump yönetiminin gümrük vergisi için talebi reddedildi Trump yönetiminin gümrük vergisi için talebi reddedildi 03 Mart 2026 09:25
Orta Doğu’daki gerilim piyasaları sarstı Orta Doğu'daki gerilim piyasaları sarstı 03 Mart 2026 09:14
ABD’nin İran operasyonuna 24 saatte 779 milyon dolarlık fatura ABD’nin İran operasyonuna 24 saatte 779 milyon dolarlık fatura 03 Mart 2026 08:57
Goldman Sachs ve JPMorgan’dan borsa uyarısı: Geri çekilme olabilir Goldman Sachs ve JPMorgan’dan borsa uyarısı: Geri çekilme olabilir 03 Mart 2026 08:56
Trump talimatı verdi! ABD hazinesi Anthropic’in yapay zekasını kullanmayı bıraktı Trump talimatı verdi! ABD hazinesi Anthropic'in yapay zekasını kullanmayı bıraktı 03 Mart 2026 08:55
Fitch Ratings: Orta Doğu’daki gerilim kredi notları üzerinde belirsizlik yaratıyor Fitch Ratings: Orta Doğu’daki gerilim kredi notları üzerinde belirsizlik yaratıyor 03 Mart 2026 08:52
JPMorgan’dan enflasyon uyarısı JPMorgan'dan enflasyon uyarısı 03 Mart 2026 08:49
ECB’den petrol fiyatlarındaki yükselişe temkinli yaklaşım ECB'den petrol fiyatlarındaki yükselişe temkinli yaklaşım 02 Mart 2026 16:30
Katar, LNG üretimini durdurdu Katar, LNG üretimini durdurdu 02 Mart 2026 16:27
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.114,4400 Değişim 267,56 Son veri saati:
Düşük 13112,48 Yüksek 13380,04
Açılış
43,9898 Değişim 0,040 Son veri saati:
Düşük 43,941 Yüksek 43,981
Açılış
51,0854 Değişim 0,5118 Son veri saati:
Düşük 51,0153 Yüksek 51,5271
Açılış
7.451,7690 Değişim 217,343 Son veri saati:
Düşük 7389,969 Yüksek 7607,312
Açılış
118,2068 Değişim 11,7812 Son veri saati:
Düşük 117,4314 Yüksek 129,2126
Açılış
BİST En Aktif Hisseler