Goldman Sachs'dan petrol tahmini: 85 dolara çıkabilir!

Goldman Sachs analistleri, Orta Doğu'daki çatışmanın uzun sürmesi halinde Asya'daki gelişmekte olan ekonomilerin olumsuz etkilenebileceğini belirtti. Bankanın araştırma notuna göre, Hürmüz Boğazı altı hafta boyunca kapanırsa petrol fiyatları varil başına 85 dolara çıkabilir.

Bu senaryoda bölgesel enflasyonun ortalama 0,7 puan artabileceği öngörülüyor. Filipinler ve Tayland en hassas ülkeler olarak öne çıkarken, Singapur büyüme açısından en kırılgan ekonomi konumunda bulunuyor.

Goldman Sachs, bu tür arz kesintilerinin bölge genelinde reel GSYH büyümesini ortalama 0,5 puan düşürebileceğini vurguladı. Ayrıca, neredeyse tüm ülkelerde cari işlemler dengesinin bozulması bekleniyor; bu bozulmanın özellikle Tayland ve Singapur'da belirgin olacağı ifade edildi.

Analistler, enerji fiyatlarındaki artışın Asya ekonomilerinde hem enflasyon hem de büyüme üzerinde baskı oluşturacağını ve cari dengelerdeki zayıflamanın bölgesel kırılganlıkları artıracağını belirtti.