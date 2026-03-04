Goldman Sachs: Piyasaların savaşın etkilerini sindirmesi haftalar alabilir

Goldman Sachs CEO'su David Solomon, İran'daki çatışmanın finansal piyasalarda yarattığı etkilerin yatırımcılar tarafından tam olarak değerlendirilebilmesinin birkaç hafta sürebileceğini açıkladı.

Sydney'de katıldığı bir iş zirvesinde konuşan Solomon, piyasanın çatışmaya gösterdiği "ılımlı" tepkiye şaşırdığını belirtti.

Solomon, jeopolitik olayların ekonomik büyümeyi doğrudan etkilemediği sürece piyasalarda genellikle sınırlı reaksiyon oluşturduğunu ifade etti. Ancak yaşananların birikimli etkisinin daha sert olabileceğini ve henüz bu etkinin tam olarak görülmediğini vurguladı.

Piyasaların kısa ve orta vadede bu etkileri işlemeye zaman ihtiyacı olduğunu belirten Solomon, sonuçları tahmin etmenin şu an için zor olduğunu söyledi.