CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Goldman Sachs: Piyasaların savaşın etkilerini sindirmesi haftalar alabilir

Goldman Sachs: Piyasaların savaşın etkilerini sindirmesi haftalar alabilir

Goldman Sachs CEO’su Solomon, İran çatışmasının piyasalar üzerindeki etkilerinin yatırımcılar tarafından tam olarak sindirilmesinin birkaç hafta sürebileceğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2026 07:31

Goldman Sachs CEO'su David Solomon, İran'daki çatışmanın finansal piyasalarda yarattığı etkilerin yatırımcılar tarafından tam olarak değerlendirilebilmesinin birkaç hafta sürebileceğini açıkladı.

Sydney'de katıldığı bir iş zirvesinde konuşan Solomon, piyasanın çatışmaya gösterdiği "ılımlı" tepkiye şaşırdığını belirtti.

Solomon, jeopolitik olayların ekonomik büyümeyi doğrudan etkilemediği sürece piyasalarda genellikle sınırlı reaksiyon oluşturduğunu ifade etti. Ancak yaşananların birikimli etkisinin daha sert olabileceğini ve henüz bu etkinin tam olarak görülmediğini vurguladı.

Piyasaların kısa ve orta vadede bu etkileri işlemeye zaman ihtiyacı olduğunu belirten Solomon, sonuçları tahmin etmenin şu an için zor olduğunu söyledi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altï¿½n Fiyatlarï¿½
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
Gï¿½mï¿½ï¿½ Fiyatlarï¿½
İlginizi Çekebilir
Moody’s: Orta Doğu gerilimi Asya’da ihracat kısıtlamalarını artırabilir Moody’s: Orta Doğu gerilimi Asya’da ihracat kısıtlamalarını artırabilir 03 Mart 2026 11:48
İngiltere’de gıda enflasyonu şubat ayında arttı İngiltere’de gıda enflasyonu şubat ayında arttı 03 Mart 2026 11:45
Putin’in temsilcisinden Hürmüz uyarısı: Emtia ve tarımda büyük şok kapıda Putin’in temsilcisinden Hürmüz uyarısı: Emtia ve tarımda “büyük şok” kapıda 03 Mart 2026 11:36
Hürmüz Boğazı’ndaki risk petrolde yukarı yönlü baskı oluşturuyor Hürmüz Boğazı'ndaki risk petrolde yukarı yönlü baskı oluşturuyor 03 Mart 2026 11:34
Orta Doğu gerilimiyle petrol ve gaz fiyatları yükseldi Orta Doğu gerilimiyle petrol ve gaz fiyatları yükseldi 03 Mart 2026 11:31
Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının uluslararası taşımacılığa maliyeti ne olacak? Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının uluslararası taşımacılığa maliyeti ne olacak? 03 Mart 2026 11:10
UBP: İran çatışmasının etkisi petrol fiyatları üzerinden olacak UBP: İran çatışmasının etkisi petrol fiyatları üzerinden olacak 03 Mart 2026 11:01
Orta Doğu Gerilimi altın fiyatlarını yükseltebilir Orta Doğu Gerilimi altın fiyatlarını yükseltebilir 03 Mart 2026 10:56
ECB’den Euro Bölgesi için enerji uyarısı ECB’den Euro Bölgesi için enerji uyarısı 03 Mart 2026 10:43
Katar, LNG üretimini durdurdu: Kömür fiyatları yükselişe geçti Katar, LNG üretimini durdurdu: Kömür fiyatları yükselişe geçti 03 Mart 2026 10:13
Asya borsalarında enerji tedariki endişeleri etkili oluyor Asya borsalarında enerji tedariki endişeleri etkili oluyor 03 Mart 2026 10:09
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 03 Mart 2026 10:07
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.933,4000 Değişim 474,54 Son veri saati:
Düşük 12905,5 Yüksek 13380,04
Açılış
43,9899 Değişim 0,2137 Son veri saati:
Düşük 43,7765 Yüksek 43,9902
Açılış
51,1102 Değişim 0,1849 Son veri saati:
Düşük 50,9588 Yüksek 51,1437
Açılış
7.313,7620 Değişim 154,662 Son veri saati:
Düşük 7186,136 Yüksek 7340,798
Açılış
120,7485 Değişim 5,3620 Son veri saati:
Düşük 115,6259 Yüksek 120,9879
Açılış
BİST En Aktif Hisseler