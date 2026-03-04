G7 liderleri 'enerji fiyatları ve küresel riskler' gündemiyle toplanacak

Fransa Maliye Bakanı, gelecek haftanın başında G7 üyesi ülkelerin maliye bakanları ve merkez bankası temsilcilerinin bir araya geleceğini duyurdu.

Bakan, toplantının ana gündem maddelerinin küresel piyasalardaki artan belirsizlikler ile Orta Doğu'daki çatışmaların enerji fiyatları üzerindeki etkileri olacağını belirtti.

Akaryakıt fiyatlarına da değinen Bakan, ham petrol fiyatlarının işaret ettiği seviyenin üzerinde bir zam artışına müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı.