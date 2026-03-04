CANLI BORSA
Fed faiz indirimi beklentisi azaldı: Tahvil piyasasında düşüş yaşanıyor

Yatırımcılar, Fed’in bu yıl faiz indirimi yapma olasılığının düşmesi ve İran kaynaklı enerji endişeleri nedeniyle ABD Hazine tahvillerini elden çıkarıyor; kısa vadeli tahvil getirileri yükseldi.

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2026 07:37

Yatırımcılar, bu yıl Federal Reserve'den (Fed) faiz indirimleri beklentilerini düşürdü ve ABD Hazine tahvilleri ikinci gün üst üste değer kaybetti. Fed'in bu yıl ikinci kez 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı yaklaşık yüzde 50'ye geriledi; geçen hafta yatırımcılar iki faiz indirimi bekliyordu.

Beklentilerin azalmasıyla kısa vadeli tahviller öncülüğünde tahvil fiyatları düştü; iki yıllık tahvil getirisi 12 baz puan artarak yüzde 3,59'a yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise yedi baz puan artarak yüzde 4,10 seviyesine çıktı. İngiltere, Fransa ve İtalya tahvil getirileri de 10 baz puandan fazla yükseldi.

Yatırımcılar, İran'a karşı çatışmanın enerji arzını etkileyerek enflasyonu artırabileceği endişesiyle tahvillerini elden çıkarıyor. Son haftalarda ABD Hazine tahvilleri, yapay zeka ile ilgili kaygılar ve Fed'in faiz indirimi beklentileriyle destekleniyordu, ancak İran ve İsrail arasındaki gerilimler petrol ve doğalgaz fiyatlarını hızlı şekilde yükselterek güvenli liman talebini azalttı.

BİST En Aktif Hisseler