ABD’de ham petrol stokları arttı

Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) geçen haftaya dair açıkladığı veriler, ham petrol stoklarının piyasa tahminlerinin çok üzerinde yükseldiğini ortaya koydu.

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2026 09:29

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), 27 Şubat haftasına ilişkin haftalık petrol stok verilerini açıkladı. Verilere göre, ham petrol stokları 5 milyon 647 bin varil artarak, piyasanın beklediği 2,2 milyon varillik artışın çok üzerinde gerçekleşti. Bir önceki hafta stoklar 11 milyon 427 bin varil artış göstermişti.

Benzin stokları ise 3 milyon 286 bin varil azalarak piyasa beklentisinin üzerinde bir düşüş kaydetti. Analistler, benzin stoklarında 1 milyon varillik düşüş öngörmüştü. Geçen hafta benzin stokları 1 milyon 535 bin varil gerilemişti.

Damıtılmış ürün stokları 516 bin varil yükselerek, önceki haftadaki 2 milyon 771 bin varillik düşüşün ardından tekrar artış gösterdi. Bu, piyasanın beklediği 2 milyon 607 bin varillik düşüşün aksine bir gelişme oldu.

Cushing, Oklahoma'daki petrol depolama tesislerinde ise stoklar 1 milyon 54 bin varil artış kaydetti. Önceki hafta bu bölgede stoklar 1 milyon 792 bin varil yükselmişti.

