CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa BAE piyasaları yeniden açıldı: Hisselerde sert düşüş

BAE piyasaları yeniden açıldı: Hisselerde sert düşüş

İki günlük aranın ardından yeniden açılan Birleşik Arap Emirlikleri borsalarında, endeksler yüzde 5’e varan kayıplar yaşadı. Emirates NBD ve Emaar hisselerindeki sert satışlar dikkat çekti.

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2026 10:40

Birleşik Arap Emirlikleri'nde hisse senetleri, savaş nedeniyle iki gün boyunca kapalı kaldıktan sonra yeniden işleme açıldı. İşlemlerin başlamasıyla birlikte endeksler sert bir düşüş kaydederek yüzde 5'e varan değer kaybı yaşadı.

PİYASALAR İŞLEME YENİDEN BAŞLADI, KAYIPLAR HIZLI GELDİ

Dubai Finans Piyasası Genel Endeksi seansın ilk saatlerinde yüzde 4,7'ye kadar gerilerken, bu düşüşte özellikle Emirates NBD Bank ve Emaar Properties hisselerindeki satışlar etkili oldu. Abu Dabi'nin FTSE ADX Genel Endeksi ise yüzde 2,9 oranında değer kaybetti.

PİYASALARIN KAPATILMA NEDENİ VE YENİDEN AÇILIŞ KARARI

Birleşik Arap Emirlikleri Sermaye Piyasası Kurulu, cumartesi günü başlayan ABD ve İsrail saldırıları sonrasında İran kaynaklı füze ve insansız hava aracı tehditleri nedeniyle Dubai ve Abu Dabi borsalarını 2-3 Mart tarihlerinde geçici olarak kapatma kararı almıştı.

Düzenleyici kurum, salı günü yaptığı açıklamada işlemlerin çarşamba günü yeniden başlayacağını duyurdu. Dubai borsası için ayrıca yüzde 5'lik geçici "alt eşik" uygulamasının devreye alındığı belirtildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altï¿½n Fiyatlarï¿½
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
Gï¿½mï¿½ï¿½ Fiyatlarï¿½
İlginizi Çekebilir
Goldman Sachs: Piyasaların savaşın etkilerini sindirmesi haftalar alabilir Goldman Sachs: Piyasaların savaşın etkilerini sindirmesi haftalar alabilir 04 Mart 2026 07:31
UAEA: İran’ın nükleer silahına dair kanıt yok ancak zenginleştirilmiş uranyum stokları endişe verici UAEA: İran'ın nükleer silahına dair kanıt yok ancak zenginleştirilmiş uranyum stokları endişe verici 04 Mart 2026 07:23
Trump’tan bankalara kripto tepkisi: Genius yasasının zayıflatılmasına izin vermeyeceğiz Trump'tan bankalara kripto tepkisi: Genius yasasının zayıflatılmasına izin vermeyeceğiz 04 Mart 2026 07:14
Orta Doğu’daki artan gerilim Asya borsalarını sarstı Orta Doğu’daki artan gerilim Asya borsalarını sarstı 04 Mart 2026 07:08
VİOP’ta değerli metallerde üst fiyat limiti yüzde 20’ye çıkarıldı VİOP’ta değerli metallerde üst fiyat limiti yüzde 20’ye çıkarıldı 03 Mart 2026 15:12
Rosatom’dan kritik açıklama: İran’daki Buşehr Nükleer Santrali tehdit altında Rosatom'dan kritik açıklama: İran'daki Buşehr Nükleer Santrali tehdit altında 03 Mart 2026 15:07
S&P Global: Euro Bölgesi’nde enflasyon görünümü daha kırılgan S&P Global: Euro Bölgesi’nde enflasyon görünümü daha kırılgan 03 Mart 2026 14:54
Katar’da enerji krizi derinleşiyor: LNG’nin ardından kimyasal ve metal üretimi de durduruldu Katar’da enerji krizi derinleşiyor: LNG’nin ardından kimyasal ve metal üretimi de durduruldu 03 Mart 2026 14:50
Avrupa’da gaz fiyatlarındaki artış yüzde 100’ü geçti! Avrupa'da gaz fiyatlarındaki artış yüzde 100'ü geçti! 03 Mart 2026 14:45
Petrolde Orta Doğu etkisi: Fiyatlar yüzde 6 arttı Petrolde Orta Doğu etkisi: Fiyatlar yüzde 6 arttı 03 Mart 2026 13:56
Goldman Sachs’dan petrol tahmini: 85 dolara çıkabilir! Goldman Sachs'dan petrol tahmini: 85 dolara çıkabilir! 03 Mart 2026 13:37
Euro Bölgesi enflasyonu Şubat’ta yükseldi Euro Bölgesi enflasyonu Şubat’ta yükseldi 03 Mart 2026 13:32
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.859,8500 Değişim 128,85 Son veri saati:
Düşük 12824,76 Yüksek 12953,61
Açılış
43,9953 Değişim 0,2153 Son veri saati:
Düşük 43,7765 Yüksek 43,9918
Açılış
51,1833 Değişim 0,2441 Son veri saati:
Düşük 50,9588 Yüksek 51,2029
Açılış
7.314,5690 Değişim 154,662 Son veri saati:
Düşük 7186,136 Yüksek 7340,798
Açılış
120,2001 Değişim 5,3620 Son veri saati:
Düşük 115,6259 Yüksek 120,9879
Açılış
BİST En Aktif Hisseler