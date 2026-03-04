BAE piyasaları yeniden açıldı: Hisselerde sert düşüş

Birleşik Arap Emirlikleri'nde hisse senetleri, savaş nedeniyle iki gün boyunca kapalı kaldıktan sonra yeniden işleme açıldı. İşlemlerin başlamasıyla birlikte endeksler sert bir düşüş kaydederek yüzde 5'e varan değer kaybı yaşadı.

PİYASALAR İŞLEME YENİDEN BAŞLADI, KAYIPLAR HIZLI GELDİ

Dubai Finans Piyasası Genel Endeksi seansın ilk saatlerinde yüzde 4,7'ye kadar gerilerken, bu düşüşte özellikle Emirates NBD Bank ve Emaar Properties hisselerindeki satışlar etkili oldu. Abu Dabi'nin FTSE ADX Genel Endeksi ise yüzde 2,9 oranında değer kaybetti.

PİYASALARIN KAPATILMA NEDENİ VE YENİDEN AÇILIŞ KARARI

Birleşik Arap Emirlikleri Sermaye Piyasası Kurulu, cumartesi günü başlayan ABD ve İsrail saldırıları sonrasında İran kaynaklı füze ve insansız hava aracı tehditleri nedeniyle Dubai ve Abu Dabi borsalarını 2-3 Mart tarihlerinde geçici olarak kapatma kararı almıştı.

Düzenleyici kurum, salı günü yaptığı açıklamada işlemlerin çarşamba günü yeniden başlayacağını duyurdu. Dubai borsası için ayrıca yüzde 5'lik geçici "alt eşik" uygulamasının devreye alındığı belirtildi.