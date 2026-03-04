Çin ekonomisinden karışık sinyaller: İmalat ve hizmet sektörleri farklı yönlerde

Resmi imalat PMI, şubat ayında 49,0 ile üst üste ikinci ay 50 eşik değerinin altında kalarak daralmaya işaret etti ve Wall Street Journal'ın beklentilerinin altında gerçekleşti.

Hizmet ve inşaat faaliyetlerini kapsayan imalat dışı PMI, ocak ayındaki 49,4'ten 49,5'e yükseldi ancak hâlâ daralma bölgesinde kaldı. Alt endekslerde hizmet faaliyetleri, Ay Yeni Yılı tatilinin etkisiyle artış gösterirken, inşaat faaliyetleri tatil dolayısıyla düşüş yaşadı. Pinpoint Asset Management Başekonomisti Zhiwei Zhang, Orta Doğu'daki savaşın mart ayında hem küresel ekonomi hem de Çin üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti.

Özel sektör odaklı RatingDog anketleri ise daha iyimser tablo çizdi. Küçük ve özel şirketleri takip eden imalat PMI, şubatta 52,1'e yükselerek son beş yılın en güçlü genişlemesini kaydetti. Yeni siparişler ve üretimdeki artış, sektörün büyüme kaydettiğini gösterdi. Hizmet sektöründe de Mayıs 2023'ten bu yana en hızlı büyüme gözlendi. Ancak istihdam zayıflığı ve dış belirsizlikler, toparlanmanın kalıcılığını sınırlayabilir.

Capital Economics'e göre, resmi ve özel PMI verilerinin ortalaması 49,8'den 50,5'e çıkarak beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve hizmet sektöründe hızlanma görüldü. CE ekonomisti Zichun Huang, ABD tarifelerindeki düşüşün ihracata ve imalata destek sağlayabileceğini, ancak Ulusal Halk Kongresi'nde güçlü teşvikler açıklanmadıkça büyümenin geçen yılı aşmasının zor olacağını vurguladı.

Pinpoint Asset Management Başekonomisti Zhang da, Çin hükümetinin esnek bir politika izleyeceğini belirterek, ekonomik faaliyetler daha da yavaşlarsa Pekin'in yatırımları ılımlı şekilde artırarak baskıyı hafifleteceğini söyledi.

Bu hafta gerçekleştirilecek Ulusal Halk Kongresi'nde Çinli liderlerin açıklayacağı ekonomik hedefler ve politikalar, ülkenin büyüme stratejisine dair daha net bir tablo sunacak.