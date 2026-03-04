CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi BOJ Başkanı: İran'daki savaş Japonya ekonomisini vurabilir

BOJ Başkanı: İran'daki savaş Japonya ekonomisini vurabilir

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, Orta Doğu'daki çatışmanın, ham petrol ve diğer enerji fiyatlarının dışında uluslararası finans piyasaları gibi kanallar aracılığıyla ülke ekonomisi üzerinde büyük bir etkiye sahip olabileceği konusunda uyardı.

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2026 10:03

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, Orta Doğu'daki çatışmaların Japonya ekonomisi üzerinde ciddi etkiler yaratabileceği uyarısında bulundu. Ueda, Çarşamba günü parlamentoda soruları yanıtlarken, "Durumun nasıl ilerleyeceğine bağlı olarak, ham petrol ve diğer enerji fiyatları ile uluslararası finans piyasaları üzerinden küresel ekonomi ve Japonya ekonomisi üzerinde kayda değer etkiler oluşabilir" ifadelerini kullandı.

Başkan, ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü askeri operasyonların bölgeyi genel olarak etkileyebileceğini belirterek gelişmeleri yakından takip edeceklerini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise çatışmanın haftalarca sürebileceğini ifade etmiş ve bunun sonucunda petrol ve doğalgaz fiyatlarının yükseldiği görülmüştü.

Ueda'nın temkinli yaklaşımı, bankanın 19 Mart'ta açıklayacağı politika kararında faiz oranını artırma konusunda aceleci davranmayacağını gösteriyor. Başkan, "Şu an için kesin bir karar vermek mümkün değil. Orta Doğu'daki gelişmeleri ve bunların hem iç hem dış ekonomi ile finans piyasaları üzerindeki etkilerini yakından izlemeye devam edeceğiz" dedi.

Ayrıca, Ueda, her çeyrekte güncellenen ekonomik görünüm gerçekleştiği takdirde, Japonya Merkez Bankası'nın gösterge faiz oranını artırmasının uygun olacağı yönündeki duruşunu tekrar vurguladı.

Swap piyasalarında yatırımcılar, Japonya Merkez Bankası'nın bu ay politika faizini yüzde 0,75'ten artırma olasılığını yaklaşık yüzde 6 olarak fiyatlıyor. Nisan ayındaki toplantıyı da dahil edersek bu olasılık yüzde 60 civarına yükseliyor.

Orta Doğu'daki çatışmanın Japonya ekonomisine muhtemel etkileri konusunda Ueda, "Yüksek petrol fiyatları ticaretin bozulmasına yol açarak ekonomiyi olumsuz etkileyebilir ve fiyat trendini aşağı çekebilir. Öte yandan, petrol fiyatları yükselmeye devam ederse, yüksek fiyat beklentileri temel enflasyonu artırabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Japonya Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, Japonya'nın Orta Doğu'dan gelen petrole bağımlılığı yaklaşık yüzde 90 seviyesinde seyrediyor ve Ocak ayında bu oran yüzde 95,1'e ulaştı. Bu petrolün büyük kısmı Hürmüz Boğazı üzerinden Japonya'ya taşınıyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altï¿½n Fiyatlarï¿½
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
Gï¿½mï¿½ï¿½ Fiyatlarï¿½
İlginizi Çekebilir
UAEA: İran’ın nükleer silahına dair kanıt yok ancak zenginleştirilmiş uranyum stokları endişe verici UAEA: İran'ın nükleer silahına dair kanıt yok ancak zenginleştirilmiş uranyum stokları endişe verici 04 Mart 2026 07:23
Trump’tan bankalara kripto tepkisi: Genius yasasının zayıflatılmasına izin vermeyeceğiz Trump'tan bankalara kripto tepkisi: Genius yasasının zayıflatılmasına izin vermeyeceğiz 04 Mart 2026 07:14
Orta Doğu’daki artan gerilim Asya borsalarını sarstı Orta Doğu’daki artan gerilim Asya borsalarını sarstı 04 Mart 2026 07:08
VİOP’ta değerli metallerde üst fiyat limiti yüzde 20’ye çıkarıldı VİOP’ta değerli metallerde üst fiyat limiti yüzde 20’ye çıkarıldı 03 Mart 2026 15:12
Rosatom’dan kritik açıklama: İran’daki Buşehr Nükleer Santrali tehdit altında Rosatom'dan kritik açıklama: İran'daki Buşehr Nükleer Santrali tehdit altında 03 Mart 2026 15:07
S&P Global: Euro Bölgesi’nde enflasyon görünümü daha kırılgan S&P Global: Euro Bölgesi’nde enflasyon görünümü daha kırılgan 03 Mart 2026 14:54
Katar’da enerji krizi derinleşiyor: LNG’nin ardından kimyasal ve metal üretimi de durduruldu Katar’da enerji krizi derinleşiyor: LNG’nin ardından kimyasal ve metal üretimi de durduruldu 03 Mart 2026 14:50
Avrupa’da gaz fiyatlarındaki artış yüzde 100’ü geçti! Avrupa'da gaz fiyatlarındaki artış yüzde 100'ü geçti! 03 Mart 2026 14:45
Petrolde Orta Doğu etkisi: Fiyatlar yüzde 6 arttı Petrolde Orta Doğu etkisi: Fiyatlar yüzde 6 arttı 03 Mart 2026 13:56
Goldman Sachs’dan petrol tahmini: 85 dolara çıkabilir! Goldman Sachs'dan petrol tahmini: 85 dolara çıkabilir! 03 Mart 2026 13:37
Euro Bölgesi enflasyonu Şubat’ta yükseldi Euro Bölgesi enflasyonu Şubat’ta yükseldi 03 Mart 2026 13:32
Deutsche Bank’tan İngiltere faizleri için enerji uyarısı Deutsche Bank’tan İngiltere faizleri için enerji uyarısı 03 Mart 2026 13:30
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.933,4000 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 12933,4 Yüksek 12933,4
Açılış
44,0008 Değişim 0,2145 Son veri saati:
Düşük 43,7765 Yüksek 43,991
Açılış
51,1655 Değişim 0,1957 Son veri saati:
Düşük 50,9588 Yüksek 51,1545
Açılış
7.286,1390 Değişim 154,662 Son veri saati:
Düşük 7186,136 Yüksek 7340,798
Açılış
119,8314 Değişim 5,3620 Son veri saati:
Düşük 115,6259 Yüksek 120,9879
Açılış
BİST En Aktif Hisseler