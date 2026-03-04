BOJ Başkanı: İran'daki savaş Japonya ekonomisini vurabilir

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, Orta Doğu'daki çatışmaların Japonya ekonomisi üzerinde ciddi etkiler yaratabileceği uyarısında bulundu. Ueda, Çarşamba günü parlamentoda soruları yanıtlarken, "Durumun nasıl ilerleyeceğine bağlı olarak, ham petrol ve diğer enerji fiyatları ile uluslararası finans piyasaları üzerinden küresel ekonomi ve Japonya ekonomisi üzerinde kayda değer etkiler oluşabilir" ifadelerini kullandı.

Başkan, ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü askeri operasyonların bölgeyi genel olarak etkileyebileceğini belirterek gelişmeleri yakından takip edeceklerini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise çatışmanın haftalarca sürebileceğini ifade etmiş ve bunun sonucunda petrol ve doğalgaz fiyatlarının yükseldiği görülmüştü.

Ueda'nın temkinli yaklaşımı, bankanın 19 Mart'ta açıklayacağı politika kararında faiz oranını artırma konusunda aceleci davranmayacağını gösteriyor. Başkan, "Şu an için kesin bir karar vermek mümkün değil. Orta Doğu'daki gelişmeleri ve bunların hem iç hem dış ekonomi ile finans piyasaları üzerindeki etkilerini yakından izlemeye devam edeceğiz" dedi.

Ayrıca, Ueda, her çeyrekte güncellenen ekonomik görünüm gerçekleştiği takdirde, Japonya Merkez Bankası'nın gösterge faiz oranını artırmasının uygun olacağı yönündeki duruşunu tekrar vurguladı.

Swap piyasalarında yatırımcılar, Japonya Merkez Bankası'nın bu ay politika faizini yüzde 0,75'ten artırma olasılığını yaklaşık yüzde 6 olarak fiyatlıyor. Nisan ayındaki toplantıyı da dahil edersek bu olasılık yüzde 60 civarına yükseliyor.

Orta Doğu'daki çatışmanın Japonya ekonomisine muhtemel etkileri konusunda Ueda, "Yüksek petrol fiyatları ticaretin bozulmasına yol açarak ekonomiyi olumsuz etkileyebilir ve fiyat trendini aşağı çekebilir. Öte yandan, petrol fiyatları yükselmeye devam ederse, yüksek fiyat beklentileri temel enflasyonu artırabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Japonya Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, Japonya'nın Orta Doğu'dan gelen petrole bağımlılığı yaklaşık yüzde 90 seviyesinde seyrediyor ve Ocak ayında bu oran yüzde 95,1'e ulaştı. Bu petrolün büyük kısmı Hürmüz Boğazı üzerinden Japonya'ya taşınıyor.