Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı 4 Mart'a düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat güne yüzde 0,15 düşüşle 15.030,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2026 09:30

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 3,03 düşüşle 15.052,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 15.164,00 puandan işlem gördü.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,15 altında 15.030,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da devam eden çatışmalara ilişkin endişelerle negatif seyrederken, gözler jeopolitik gelişmeler ve yoğun makroekonomik veri akışına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru endeksi ve aylık fiyat gelişmeleri raporu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde üretici enflasyonu, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve ABD Merkez Bankasının (Fed) Bej Kitap raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Jeopolitik gelişmeler ile Orta Doğu'dan gelecek haber akışının piyasaların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 14.900 ve 14.800 puanın destek, 15.100 ve 15.200 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

