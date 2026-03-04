AB şirketleri ABD tarifelerine uyum sağladı

CANLI BORSA
Avrupa Yatırım Bankası’nın (EIB) yayımladığı 2025/2026 Yatırım Anketi, Avrupa Birliği (AB) şirketlerinin ABD’nin artırdığı gümrük tarifelerine büyük ölçüde adapte olduğunu gösterirken, AB içindeki farklı ulusal düzenlemelerin şirketlerin satış ve yatırım faaliyetlerini zorlaştırdığını ortaya koydu.

04 Mart 2026

Avrupa Yatırım Bankası'nın (EIB) yayımladığı 2025/2026 Yatırım Anketi, Nisan–Temmuz 2025 döneminde 13 bin firma ile gerçekleştirildi. Verilere göre, AB şirketleri yapay zekâ kullanımında ABD'li firmalara yakın bir seviyede bulunuyor. Bu durum, şirketlerin verimliliğini artırarak rekabet güçlerini destekliyor.

Raporda, ABD'deki firmaların tarifeler konusunda Avrupalı şirketlere göre daha fazla endişe taşıdığı ifade edildi. Tarife etkilerinin büyük kısmının Amerikan ithalatçıları tarafından üstlenildiği, AB ihracatçıları açısından ise etkilerin genel olarak yönetilebilir seviyede kaldığı vurgulandı.

AB İÇİNDEKİ DÜZENLEME FARKLILIKLARI YATIRIM ÖNÜNDE ENGEL

Ancak AB'nin 27 üye ülkesindeki farklı ulusal yasalar, şirketler için önemli bir zorluk oluşturuyor. Ankete katılan şirketlerin yüzde 62'si, diğer üye ülkelere ihracat yaparken bu farklılıklardan kaynaklı sorunlar yaşadığını bildirdi.

EIB, bu engellerin kaldırılması hâlinde şirket yatırımlarının varlıklara oranının yaklaşık yüzde 10 artabileceğini belirtti. Artışın özellikle yazılım, veri ve araştırma-geliştirme gibi maddi olmayan yatırımlarda daha belirgin olacağı ifade edildi.

IMF BENZER TABLOYU DOĞRULUYOR

Uluslararası Para Fonu (IMF) araştırmalarına göre de AB içindeki düzenleyici farklılıklar, mallar için yaklaşık yüzde 44, hizmetler için ise yüzde 110 oranında tarife etkisine eşdeğer maliyet yaratıyor. Bu durum, şirketlerin birlik içindeki ticaretini zorlaştıran önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

