Morgan Stanley 2.500 çalışanını işten çıkardı

Morgan Stanley, stratejik öncelikler ve bireysel performans kriterlerine dayalı bu adımların ardından diğer alanlarda yeni işe alımlar yapmayı planlıyor.

Morgan Stanley, 2025 yılında rekor yıllık gelir açıklamış ve güçlü bir performans sergilemişti. Ocak ayında yayımlanan dördüncü çeyrek sonuçlarıyla Wall Street beklentilerini aşan banka, yatırım bankacılığı gelirlerini yüzde 47 artırırken borç yüklenim ücretlerini neredeyse iki katına çıkardı. Banka yöneticileri, sağlıklı birleşme-devralma ve halka arz projelerine dayanarak 2026 yılı için de iyimser bir görünüm paylaştı.