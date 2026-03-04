CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Hürmüz Boğazı kapatıldı: Almanya’da dizel fiyatları 2 avronun üzerine çıktı!

Hürmüz Boğazı kapatıldı: Almanya’da dizel fiyatları 2 avronun üzerine çıktı!

Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı üzerinden tedarik endişeleriyle Almanya'da dizel yakıt fiyatları 2 avronun üzerine çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2026 13:14

Son Güncelleme Tarihi 04 Mart 2026 13:15

Alman Otomobil Kulübü ADAC'ın verilerine göre, bugün dizelin litre fiyatı ülke genelinde ortalama 2,054 avroya ulaştı.

Almanya'da benzin (E10) litre fiyatı da sabah saatlerinde litre başına ortalama 1,995 avroya kadar çıktı. Bu rakamlar, 27 Şubat'a kıyasla dizelde 31 avro sent, benzinde ise 18 avro sentlik bir artışa karşılık geldi.

Ülkede normal şartlarda sabah saatlerinde akaryakıt fiyatlarının akşam saatlerine oranla litre başına yaklaşık 10 avro sent daha pahalı olduğu bilinirken, son dönemdeki hızlı artış grafiğinin bu rutin dalgalanmayı gölgede bırakması dikkati çekiyor.

Fiyat artışlarının temelinde, Orta Doğu'daki çatışmaların ardından petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik yatıyor. Küresel petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın kısıtlamalar nedeniyle risk altında olması enerji maliyetlerini doğrudan etkiliyor.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimler akaryakıt fiyatlarındaki en belirgin itici güç olmayı sürdürüyor.

Orta Doğu'daki gerilimin özellikle dizel yakıt tedarikinde kısmi aksamalara yol açtığı belirtiliyor. Almanya, ham petrol ihtiyacını başta Norveç, ABD, Libya, Kazakistan ve İngiltere olmak üzere yaklaşık 30 farklı ülkeden karşılayarak tedarik ağını çeşitlendiriyor.

ADAC, istasyonlar arasındaki fiyat farklarının değişkenlik gösterebileceğine işaret ederek, tüketicilere kriz dönemlerinde fiyat karşılaştırması yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altï¿½n Fiyatlarï¿½
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
Gï¿½mï¿½ï¿½ Fiyatlarï¿½
İlginizi Çekebilir
Değerli metallerde Orta Doğu gerilimi etkili oluyor: Bakır geriledi, alüminyum arttı! Değerli metallerde Orta Doğu gerilimi etkili oluyor: Bakır geriledi, alüminyum arttı! 04 Mart 2026 08:36
Goldman Sachs, Katar’daki LNG kesintisi sonrası doğal gaz fiyat tahminini yükseltti Goldman Sachs, Katar’daki LNG kesintisi sonrası doğal gaz fiyat tahminini yükseltti 04 Mart 2026 08:27
Trump’tan İspanya’ya tam ambargo kararı! Trump’tan İspanya’ya tam ambargo kararı! 04 Mart 2026 07:41
Fed faiz indirimi beklentisi azaldı: Tahvil piyasasında düşüş yaşanıyor Fed faiz indirimi beklentisi azaldı: Tahvil piyasasında düşüş yaşanıyor 04 Mart 2026 07:37
IMF’den savaşın ekonomik etkileri için uyarı! IMF'den savaşın ekonomik etkileri için uyarı! 04 Mart 2026 07:35
Trump’tan kritik açıklama: İran ile savaş sona erdiğinde petrol fiyatları düşecek Trump'tan kritik açıklama: İran ile savaş sona erdiğinde petrol fiyatları düşecek 04 Mart 2026 07:32
Goldman Sachs: Piyasaların savaşın etkilerini sindirmesi haftalar alabilir Goldman Sachs: Piyasaların savaşın etkilerini sindirmesi haftalar alabilir 04 Mart 2026 07:31
UAEA: İran’ın nükleer silahına dair kanıt yok ancak zenginleştirilmiş uranyum stokları endişe verici UAEA: İran'ın nükleer silahına dair kanıt yok ancak zenginleştirilmiş uranyum stokları endişe verici 04 Mart 2026 07:23
Trump’tan bankalara kripto tepkisi: Genius yasasının zayıflatılmasına izin vermeyeceğiz Trump'tan bankalara kripto tepkisi: Genius yasasının zayıflatılmasına izin vermeyeceğiz 04 Mart 2026 07:14
Orta Doğu’daki artan gerilim Asya borsalarını sarstı Orta Doğu’daki artan gerilim Asya borsalarını sarstı 04 Mart 2026 07:08
VİOP’ta değerli metallerde üst fiyat limiti yüzde 20’ye çıkarıldı VİOP’ta değerli metallerde üst fiyat limiti yüzde 20’ye çıkarıldı 03 Mart 2026 15:12
Rosatom’dan kritik açıklama: İran’daki Buşehr Nükleer Santrali tehdit altında Rosatom'dan kritik açıklama: İran'daki Buşehr Nükleer Santrali tehdit altında 03 Mart 2026 15:07
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.978,6100 Değişim 188,66 Son veri saati:
Düşük 12824,76 Yüksek 13013,42
Açılış
43,9641 Değişim 0,2153 Son veri saati:
Düşük 43,7765 Yüksek 43,9918
Açılış
51,2094 Değişim 0,2990 Son veri saati:
Düşük 50,9588 Yüksek 51,2578
Açılış
7.326,1230 Değişim 154,662 Son veri saati:
Düşük 7186,136 Yüksek 7340,798
Açılış
121,9197 Değişim 6,4241 Son veri saati:
Düşük 115,6259 Yüksek 122,05
Açılış
BİST En Aktif Hisseler