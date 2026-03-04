Goldman Sachs, Katar’daki LNG kesintisi sonrası doğal gaz fiyat tahminini yükseltti

Katar'ın devlet enerji şirketi QatarEnergy, Ras Laffan ve Mesaieed'deki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesislerindeki üretimi askıya aldı. Bu tesisler, küresel LNG arzının yaklaşık yüzde 20'sini karşılıyor. Üretim durdurulması, tesise yönelik bir insansız hava aracı saldırısının ardından gerçekleşti.

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, bu gelişmenin ardından Nisan 2026 vadeli TTF doğalgaz fiyat tahminini megavatsaat başına 36 eurodan 55 euroya yükseltti; bu da yaklaşık yüzde 53'lük bir artış anlamına geliyor. Şu anda doğal gaz fiyatları 43 euro civarında işlem görüyor.

Katar'dan gelen arzın kesintiye uğraması, Avrupa Birliği'nin LNG ithalatının yaklaşık yüzde 15'ini riske atıyor. Küresel LNG piyasasında zaten dar olan arz koşulları, bu gelişmeyle daha da gerilirken, Avrupa'nın ABD'den gelen LNG kargoları için daha yüksek fiyat teklif etmesi bekleniyor.

Ayrıca, LNG taşıyıcılarının Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerini durdurması, Ortadoğu'daki diğer önemli gaz üreticilerinin sevkiyatını da sınırladı. Artan güvenlik riskleri, enerji ticaretinde lojistik sıkıntıları derinleştiriyor. Avrupa'da gaz depolarının doluluk oranı ise halen yüzde 31'in altında, geçen yılın aynı dönemine göre ciddi şekilde düşük.

Bu gelişmeler, Avrupa'da ve küresel piyasada doğal gaz fiyatları üzerinde ciddi bir yukarı yönlü baskı yaratıyor.