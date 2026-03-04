Değerli metallerde Orta Doğu gerilimi etkili oluyor: Bakır geriledi, alüminyum arttı!

Orta Doğu'daki artan gerilim, özellikle Norsk Hydro'nun Qatalum tesisinde üretimin durmasıyla birlikte küresel alüminyum tedarikinde endişelere yol açtı ve fiyatlarda ciddi bir yükselişe neden oldu. Öte yandan, bakır fiyatları karışık bir görünüm sergilerken, bazı uzmanlar bölgedeki çatışmanın bakır fiyatlarını düşürebileceği uyarısında bulunuyor.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda alüminyum %2,04 artışla 24.730 yuan/tona çıkarken, Londra Metal Borsası'nda (LME) %1,49 yükselerek 3.299,50 dolar/tondan işlem gördü. Norsk Hydro'nun mücbir sebep ilan etmesiyle Qatalum'da üretim Mart sonuna kadar duracak ve tam kapasiteye dönüşün 6-12 ay süreceği tahmin ediliyor. ING analistleri, piyasaların çatışma öncesinde zaten sıkışık olduğunu ve 2026 sonuna kadar 600 bin tonluk bir arz açığı beklendiğini belirtti.

Bakır fiyatları ise Şanghay'da %0,57 gerilerken, LME'de %0,7 artışla 13.045,50 dolar/ton seviyesinde seyretti. Citi analistleri, İran'daki gerilimin makroekonomik baskılar ve nakliye riskleri nedeniyle bakır fiyatlarını 12.000 dolar/tonun altına çekebileceği konusunda uyarıyor. Şanghay'da çinko %0,51, kurşun %0,67 ve kalay %5,63 düşerken, nikel %0,08 yükseldi. LME'de ise çinko %0,26, kurşun %0,18, nikel %1,37 ve kalay %4,48 artış kaydetti.