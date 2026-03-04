CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Değerli metallerde Orta Doğu gerilimi etkili oluyor: Bakır geriledi, alüminyum arttı!

Değerli metallerde Orta Doğu gerilimi etkili oluyor: Bakır geriledi, alüminyum arttı!

Orta Doğu’daki gerilim, Norsk Hydro’nun Qatalum tesisindeki üretim duruşuyla alüminyum fiyatlarını yükseltti. Bakır fiyatları karışık seyrederken, bazı analistler bölgedeki çatışmanın bakırı düşürebileceği uyarısında bulundu.

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2026 08:36

Orta Doğu'daki artan gerilim, özellikle Norsk Hydro'nun Qatalum tesisinde üretimin durmasıyla birlikte küresel alüminyum tedarikinde endişelere yol açtı ve fiyatlarda ciddi bir yükselişe neden oldu. Öte yandan, bakır fiyatları karışık bir görünüm sergilerken, bazı uzmanlar bölgedeki çatışmanın bakır fiyatlarını düşürebileceği uyarısında bulunuyor.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda alüminyum %2,04 artışla 24.730 yuan/tona çıkarken, Londra Metal Borsası'nda (LME) %1,49 yükselerek 3.299,50 dolar/tondan işlem gördü. Norsk Hydro'nun mücbir sebep ilan etmesiyle Qatalum'da üretim Mart sonuna kadar duracak ve tam kapasiteye dönüşün 6-12 ay süreceği tahmin ediliyor. ING analistleri, piyasaların çatışma öncesinde zaten sıkışık olduğunu ve 2026 sonuna kadar 600 bin tonluk bir arz açığı beklendiğini belirtti.

Bakır fiyatları ise Şanghay'da %0,57 gerilerken, LME'de %0,7 artışla 13.045,50 dolar/ton seviyesinde seyretti. Citi analistleri, İran'daki gerilimin makroekonomik baskılar ve nakliye riskleri nedeniyle bakır fiyatlarını 12.000 dolar/tonun altına çekebileceği konusunda uyarıyor. Şanghay'da çinko %0,51, kurşun %0,67 ve kalay %5,63 düşerken, nikel %0,08 yükseldi. LME'de ise çinko %0,26, kurşun %0,18, nikel %1,37 ve kalay %4,48 artış kaydetti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altï¿½n Fiyatlarï¿½
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
Gï¿½mï¿½ï¿½ Fiyatlarï¿½
İlginizi Çekebilir
Deutsche Bank’tan İngiltere faizleri için enerji uyarısı Deutsche Bank’tan İngiltere faizleri için enerji uyarısı 03 Mart 2026 13:30
Borsa günün ilk yarısında düşüşe geçti Borsa günün ilk yarısında düşüşe geçti 03 Mart 2026 13:29
Yatırımcılar BoE’den ikinci faiz indirimi beklentisini geri çekti Yatırımcılar BoE’den ikinci faiz indirimi beklentisini geri çekti 03 Mart 2026 12:16
UAEA: Kuzey Kore’nin nükleer zenginleştirme çalışmalarını sürdürmesi endişe verici UAEA: Kuzey Kore’nin nükleer zenginleştirme çalışmalarını sürdürmesi endişe verici 03 Mart 2026 12:06
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 03 Mart 2026 11:55
Moody’s: Orta Doğu gerilimi Asya’da ihracat kısıtlamalarını artırabilir Moody’s: Orta Doğu gerilimi Asya’da ihracat kısıtlamalarını artırabilir 03 Mart 2026 11:48
İngiltere’de gıda enflasyonu şubat ayında arttı İngiltere’de gıda enflasyonu şubat ayında arttı 03 Mart 2026 11:45
Putin’in temsilcisinden Hürmüz uyarısı: Emtia ve tarımda büyük şok kapıda Putin’in temsilcisinden Hürmüz uyarısı: Emtia ve tarımda “büyük şok” kapıda 03 Mart 2026 11:36
Hürmüz Boğazı’ndaki risk petrolde yukarı yönlü baskı oluşturuyor Hürmüz Boğazı'ndaki risk petrolde yukarı yönlü baskı oluşturuyor 03 Mart 2026 11:34
Orta Doğu gerilimiyle petrol ve gaz fiyatları yükseldi Orta Doğu gerilimiyle petrol ve gaz fiyatları yükseldi 03 Mart 2026 11:31
Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının uluslararası taşımacılığa maliyeti ne olacak? Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının uluslararası taşımacılığa maliyeti ne olacak? 03 Mart 2026 11:10
UBP: İran çatışmasının etkisi petrol fiyatları üzerinden olacak UBP: İran çatışmasının etkisi petrol fiyatları üzerinden olacak 03 Mart 2026 11:01
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.933,4000 Değişim 474,54 Son veri saati:
Düşük 12905,5 Yüksek 13380,04
Açılış
44,0067 Değişim 0,2137 Son veri saati:
Düşük 43,7765 Yüksek 43,9902
Açılış
51,0633 Değişim 0,1849 Son veri saati:
Düşük 50,9588 Yüksek 51,1437
Açılış
7.296,4740 Değişim 154,662 Son veri saati:
Düşük 7186,136 Yüksek 7340,798
Açılış
119,8325 Değişim 5,3620 Son veri saati:
Düşük 115,6259 Yüksek 120,9879
Açılış
BİST En Aktif Hisseler