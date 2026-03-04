Euro Bölgesi Bileşik PMI Şubat’ta 3 ayın zirvesine ulaştı

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) tarafından yayımlanan verilere göre, Ocak ayında 51,3 olan bileşik PMI, Şubat'ta 51,9'a çıktı. Hizmet sektörü PMI ise Ocak'ta 51,6 iken Şubat'ta 51,9'a yükselerek son 2 ayın en yüksek seviyesini yakaladı.

Piyasa beklentileri, bileşik PMI'ın 51,9, hizmet PMI'ın ise 51,8 olacağı yönündeydi. Bu veriler, Euro Bölgesi'nde talebin artmasıyla ekonomik büyümenin hız kazandığını gösteriyor.

Hatırlatmak gerekirse, PMI değerlerinin 50 ve üzerinde olması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.