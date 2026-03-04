CANLI BORSA
Bitcoin için kritik tahmin! Dibi beklenenden daha erken görebilir

Bitwise’in analizine göre, Bitcoin’in döngüsel dibi beklenenden daha erken oluşabilir. Geleneksel tahmin Ekim 2026 iken, yatırımcı davranışları ve piyasa beklentileri dibin Haziran veya Temmuz 2026’ya öne çekilebileceğini gösteriyor.

Bitcoin 4 Mart Çarşamba günü sabah saatleri itibarıyla 67 dolardan işlem görüyor. Bitwise'in son analizine göre, Bitcoin fiyatı döngüsel dip noktasına beklenenden daha hızlı ulaşabilir. Geleneksel dört yıllık döngüye göre, Ekim 2025'teki zirveden yaklaşık 12 ay sonra, yani 2026 sonlarında dip gelmesi öngörülüyordu. Ancak piyasa beklentileri ve yatırımcı davranışları bu takvimi öne çekebilir.

Bitwise Avrupa Araştırma Başkanı Andre Dragosch, yatırımcıların sekiz aylık bir düşüş beklentisinin genel kabul gördüğünü belirtti. Dragosch'a göre, pek çok yatırımcının aynı zaman çizelgesinde hemfikir olması, sofistike yatırımcıların kalabalıktan önce pozisyon almasına yol açarak dipin daha erken oluşmasına neden olabilir.

Bitcoin, 2009'dan bu yana halving etkinliklerine bağlı olarak dört yıllık döngüleri düzenli biçimde takip ediyor. Bu paternle halvingden 12-18 ay sonra zirveye ulaşan Bitcoin, sonraki boğa piyasasından önce dip noktasına yaklaşık bir yıl içinde iniyor. Ekim 2025'te 126.000 dolara çıkan Bitcoin'in dibi, geleneksel tahmine göre Ekim 2026 civarında bekleniyordu. Bitwise analizi ise yatırımcıların bu süreci öne almasıyla dibin Haziran veya Temmuz 2026'ya kadar gelebileceğini öne sürüyor.

