CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi JPMorgan’dan stablecoin uyarısı!

JPMorgan’dan stablecoin uyarısı!

JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon, müşteri bakiyelerine faiz ödeyen stablecoin ihraççıları için geleneksel bankalarla aynı düzenlemelerin uygulanması gerektiğini vurguladı.

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2026 08:49

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, Coinbase CEO'su Brian Armstrong ile yaşanan görüş ayrılıklarına değinerek, işlemler üzerinden verilen ödüller ile bakiyeler üzerinden ödenen faiz arasında net bir sınır bulunması gerektiğini belirtti. Faiz ödeyen ve müşteri bakiyelerini tutan kurumların banka olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunan Dimon, bu tür kuruluşların banka statüsünde denetlenmesini önerdi.

Dimon, kripto platformlarının işlem bazlı ödüller sunabileceğini kabul etmekle birlikte, mevduat kabul eden firmaların sermaye ve likidite kuralları, kara para aklamayı önleme kontrolleri ve federal mevduat sigortası gibi gereklilikleri karşılaması gerektiğini belirtti.

Ayrıca, Dimon benzer finansal hizmetleri sunan şirketlerin eşit denetim altında olmasının önemine dikkat çekti ve bu eşitliğin sağlanmaması durumunda risklerin denetim dışı alanlarda birikebileceği uyarısında bulundu. Bankaların kara para aklamayı önleme yükümlülüklerinden toplumsal borç verme sorumluluklarına kadar geniş bir uyum yükü taşıdığını da hatırlattı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altï¿½n Fiyatlarï¿½
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
Gï¿½mï¿½ï¿½ Fiyatlarï¿½
İlginizi Çekebilir
Petrolde Orta Doğu etkisi: Fiyatlar yüzde 6 arttı Petrolde Orta Doğu etkisi: Fiyatlar yüzde 6 arttı 03 Mart 2026 13:56
Goldman Sachs’dan petrol tahmini: 85 dolara çıkabilir! Goldman Sachs'dan petrol tahmini: 85 dolara çıkabilir! 03 Mart 2026 13:37
Euro Bölgesi enflasyonu Şubat’ta yükseldi Euro Bölgesi enflasyonu Şubat’ta yükseldi 03 Mart 2026 13:32
Deutsche Bank’tan İngiltere faizleri için enerji uyarısı Deutsche Bank’tan İngiltere faizleri için enerji uyarısı 03 Mart 2026 13:30
Borsa günün ilk yarısında düşüşe geçti Borsa günün ilk yarısında düşüşe geçti 03 Mart 2026 13:29
Yatırımcılar BoE’den ikinci faiz indirimi beklentisini geri çekti Yatırımcılar BoE’den ikinci faiz indirimi beklentisini geri çekti 03 Mart 2026 12:16
UAEA: Kuzey Kore’nin nükleer zenginleştirme çalışmalarını sürdürmesi endişe verici UAEA: Kuzey Kore’nin nükleer zenginleştirme çalışmalarını sürdürmesi endişe verici 03 Mart 2026 12:06
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 03 Mart 2026 11:55
Moody’s: Orta Doğu gerilimi Asya’da ihracat kısıtlamalarını artırabilir Moody’s: Orta Doğu gerilimi Asya’da ihracat kısıtlamalarını artırabilir 03 Mart 2026 11:48
İngiltere’de gıda enflasyonu şubat ayında arttı İngiltere’de gıda enflasyonu şubat ayında arttı 03 Mart 2026 11:45
Putin’in temsilcisinden Hürmüz uyarısı: Emtia ve tarımda büyük şok kapıda Putin’in temsilcisinden Hürmüz uyarısı: Emtia ve tarımda “büyük şok” kapıda 03 Mart 2026 11:36
Hürmüz Boğazı’ndaki risk petrolde yukarı yönlü baskı oluşturuyor Hürmüz Boğazı'ndaki risk petrolde yukarı yönlü baskı oluşturuyor 03 Mart 2026 11:34
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.933,4000 Değişim 474,54 Son veri saati:
Düşük 12905,5 Yüksek 13380,04
Açılış
43,9933 Değişim 0,2137 Son veri saati:
Düşük 43,7765 Yüksek 43,9902
Açılış
51,067 Değişim 0,1849 Son veri saati:
Düşük 50,9588 Yüksek 51,1437
Açılış
7.305,2460 Değişim 154,662 Son veri saati:
Düşük 7186,136 Yüksek 7340,798
Açılış
119,7206 Değişim 5,3620 Son veri saati:
Düşük 115,6259 Yüksek 120,9879
Açılış
BİST En Aktif Hisseler