JPMorgan’dan stablecoin uyarısı!

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, Coinbase CEO'su Brian Armstrong ile yaşanan görüş ayrılıklarına değinerek, işlemler üzerinden verilen ödüller ile bakiyeler üzerinden ödenen faiz arasında net bir sınır bulunması gerektiğini belirtti. Faiz ödeyen ve müşteri bakiyelerini tutan kurumların banka olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunan Dimon, bu tür kuruluşların banka statüsünde denetlenmesini önerdi.

Dimon, kripto platformlarının işlem bazlı ödüller sunabileceğini kabul etmekle birlikte, mevduat kabul eden firmaların sermaye ve likidite kuralları, kara para aklamayı önleme kontrolleri ve federal mevduat sigortası gibi gereklilikleri karşılaması gerektiğini belirtti.

Ayrıca, Dimon benzer finansal hizmetleri sunan şirketlerin eşit denetim altında olmasının önemine dikkat çekti ve bu eşitliğin sağlanmaması durumunda risklerin denetim dışı alanlarda birikebileceği uyarısında bulundu. Bankaların kara para aklamayı önleme yükümlülüklerinden toplumsal borç verme sorumluluklarına kadar geniş bir uyum yükü taşıdığını da hatırlattı.