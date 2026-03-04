CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Fitch Ratings: Çin’in mali toparlanması 2026’da yavaş ve kademeli olacak

Fitch Ratings: Çin’in mali toparlanması 2026’da yavaş ve kademeli olacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin’de yerel yönetimlerin mali durumunun 2026’da yavaş ve kademeli bir iyileşme göstereceğini açıkladı. Raporda, eyalet bütçeleri arasındaki farkların belirginleştiği, gelir artışlarının sınırlı kalacağı ve harcamaların sıkı şekilde kontrol edileceği ifade edildi.

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2026 13:07

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'e göre, işletme gelirlerinin 2026'da %2,7 oranında büyümesi bekleniyor; bu, 2025'teki %2,5 seviyesine yakın bir değer. Vergi gelirlerinde toparlanma işaretleri gözlemlense de çoğu eyaletin bütçeleri, bölgesel ekonomik büyüme hedeflerinin gerisinde kalıyor. Operasyonel harcamalarda ise yalnızca %0,4'lük artış öngörülüyor.

Sermaye gelirleri açısından bölgeler arasında büyük farklılıklar dikkat çekiyor. Hunan, Şanghay, Zhejiang ve Sichuan'da %15'in üzerinde düşüş beklenirken, Henan, Hubei, Fujian ve Guangdong'da %5'in üzerinde artış hedefleniyor. Sermaye harcamalarının ise merkezi hükümet transferleri ve borçlanma aracılığıyla artmaya devam etmesi öngörülüyor.

Fitch, 2024-2025 döneminde 7 trilyon yuanın üzerinde borç ikame ihraç edildiğini ve 2026 sonrası borç büyümesinin yavaşlayacağını belirtiyor. Raporda ayrıca bazı eyaletlerin altyapı yatırımlarından sanayi geliştirme projelerine yöneldiği ve devlet destekli fonlarla sanayiye ağırlık verdiği vurgulandı.

Kuruluş, Çin'in mali toparlanmasının yavaş ama kontrollü bir seyir izleyeceğini ve merkezi hükümetin yerel yönetimlere güçlü destek sinyalleri verdiğini ifade etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altï¿½n Fiyatlarï¿½
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
Gï¿½mï¿½ï¿½ Fiyatlarï¿½
İlginizi Çekebilir
Goldman Sachs, Katar’daki LNG kesintisi sonrası doğal gaz fiyat tahminini yükseltti Goldman Sachs, Katar’daki LNG kesintisi sonrası doğal gaz fiyat tahminini yükseltti 04 Mart 2026 08:27
Trump’tan İspanya’ya tam ambargo kararı! Trump’tan İspanya’ya tam ambargo kararı! 04 Mart 2026 07:41
Fed faiz indirimi beklentisi azaldı: Tahvil piyasasında düşüş yaşanıyor Fed faiz indirimi beklentisi azaldı: Tahvil piyasasında düşüş yaşanıyor 04 Mart 2026 07:37
IMF’den savaşın ekonomik etkileri için uyarı! IMF'den savaşın ekonomik etkileri için uyarı! 04 Mart 2026 07:35
Trump’tan kritik açıklama: İran ile savaş sona erdiğinde petrol fiyatları düşecek Trump'tan kritik açıklama: İran ile savaş sona erdiğinde petrol fiyatları düşecek 04 Mart 2026 07:32
Goldman Sachs: Piyasaların savaşın etkilerini sindirmesi haftalar alabilir Goldman Sachs: Piyasaların savaşın etkilerini sindirmesi haftalar alabilir 04 Mart 2026 07:31
UAEA: İran’ın nükleer silahına dair kanıt yok ancak zenginleştirilmiş uranyum stokları endişe verici UAEA: İran'ın nükleer silahına dair kanıt yok ancak zenginleştirilmiş uranyum stokları endişe verici 04 Mart 2026 07:23
Trump’tan bankalara kripto tepkisi: Genius yasasının zayıflatılmasına izin vermeyeceğiz Trump'tan bankalara kripto tepkisi: Genius yasasının zayıflatılmasına izin vermeyeceğiz 04 Mart 2026 07:14
Orta Doğu’daki artan gerilim Asya borsalarını sarstı Orta Doğu’daki artan gerilim Asya borsalarını sarstı 04 Mart 2026 07:08
VİOP’ta değerli metallerde üst fiyat limiti yüzde 20’ye çıkarıldı VİOP’ta değerli metallerde üst fiyat limiti yüzde 20’ye çıkarıldı 03 Mart 2026 15:12
Rosatom’dan kritik açıklama: İran’daki Buşehr Nükleer Santrali tehdit altında Rosatom'dan kritik açıklama: İran'daki Buşehr Nükleer Santrali tehdit altında 03 Mart 2026 15:07
S&P Global: Euro Bölgesi’nde enflasyon görünümü daha kırılgan S&P Global: Euro Bölgesi’nde enflasyon görünümü daha kırılgan 03 Mart 2026 14:54
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.976,0000 Değişim 188,66 Son veri saati:
Düşük 12824,76 Yüksek 13013,42
Açılış
43,9721 Değişim 0,2153 Son veri saati:
Düşük 43,7765 Yüksek 43,9918
Açılış
51,1299 Değişim 0,2441 Son veri saati:
Düşük 50,9588 Yüksek 51,2029
Açılış
7.325,5520 Değişim 154,662 Son veri saati:
Düşük 7186,136 Yüksek 7340,798
Açılış
122,0211 Değişim 6,4099 Son veri saati:
Düşük 115,6259 Yüksek 122,0358
Açılış
BİST En Aktif Hisseler