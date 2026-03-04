Fitch Ratings: Çin’in mali toparlanması 2026’da yavaş ve kademeli olacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'e göre, işletme gelirlerinin 2026'da %2,7 oranında büyümesi bekleniyor; bu, 2025'teki %2,5 seviyesine yakın bir değer. Vergi gelirlerinde toparlanma işaretleri gözlemlense de çoğu eyaletin bütçeleri, bölgesel ekonomik büyüme hedeflerinin gerisinde kalıyor. Operasyonel harcamalarda ise yalnızca %0,4'lük artış öngörülüyor.

Sermaye gelirleri açısından bölgeler arasında büyük farklılıklar dikkat çekiyor. Hunan, Şanghay, Zhejiang ve Sichuan'da %15'in üzerinde düşüş beklenirken, Henan, Hubei, Fujian ve Guangdong'da %5'in üzerinde artış hedefleniyor. Sermaye harcamalarının ise merkezi hükümet transferleri ve borçlanma aracılığıyla artmaya devam etmesi öngörülüyor.

Fitch, 2024-2025 döneminde 7 trilyon yuanın üzerinde borç ikame ihraç edildiğini ve 2026 sonrası borç büyümesinin yavaşlayacağını belirtiyor. Raporda ayrıca bazı eyaletlerin altyapı yatırımlarından sanayi geliştirme projelerine yöneldiği ve devlet destekli fonlarla sanayiye ağırlık verdiği vurgulandı.

Kuruluş, Çin'in mali toparlanmasının yavaş ama kontrollü bir seyir izleyeceğini ve merkezi hükümetin yerel yönetimlere güçlü destek sinyalleri verdiğini ifade etti.