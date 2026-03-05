CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ING: Çin’in düşük büyüme hedefi politikaya esneklik sağlayabilir

ING: Çin’in düşük büyüme hedefi politikaya esneklik sağlayabilir

ING’ye göre, Çin’in 2026 yılı için GSYH büyüme hedefini %4,5–5 aralığına çekmesi, politika yapıcıların büyümede hafif bir yavaşlamayı tolere ederek “kaliteli büyüme” odaklı stratejilere yönelmesine imkan tanıyabilir.

Oluşturma Tarihi 05 Mart 2026 09:45

ING Başekonomisti Lynn Song'un hazırladığı araştırma notuna göre, daha düşük GSYH hedefi, Çin hükümetine ekonomik büyümenin niteliğini artırmak için daha geniş bir hareket alanı sağlıyor. Song, yeni hedefin önceki üç yılda belirlenen "yaklaşık %5" hedefinden biraz daha düşük olduğunu vurguladı.

Song, hedefin düşürülmesiyle birlikte büyümede bir yavaşlamaya izin verildiğini, bunun da politika yapıcılara son yılların önceliği olan kaliteli büyümeyi sürdürme konusunda ek esneklik sağladığını ifade etti. Ayrıca maliye politikasının etkisinin bu yıl güçlenebileceğini ve potansiyel olarak daha fazla kaynağın reel ekonomiye aktarılabileceğini belirtti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Kremlin açıkladı: Ukrayna’dan Macaristan ve Slovakya’ya petrol şantajı Kremlin açıkladı: Ukrayna'dan Macaristan ve Slovakya'ya petrol şantajı 04 Mart 2026 13:33
Euro Bölgesi Bileşik PMI Şubat’ta 3 ayın zirvesine ulaştı Euro Bölgesi Bileşik PMI Şubat’ta 3 ayın zirvesine ulaştı 04 Mart 2026 13:26
Almanya’da otomotiv sektörünün ekonomiye güveni arttı Almanya'da otomotiv sektörünün ekonomiye güveni arttı 04 Mart 2026 13:23
Rusya: Çin ve Hindistan’a petrol sevkiyatını artırmaya hazırız Rusya: Çin ve Hindistan'a petrol sevkiyatını artırmaya hazırız 04 Mart 2026 13:22
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 04 Mart 2026 13:18
Hürmüz Boğazı kapatıldı: Almanya’da dizel fiyatları 2 avronun üzerine çıktı! Hürmüz Boğazı kapatıldı: Almanya’da dizel fiyatları 2 avronun üzerine çıktı! 04 Mart 2026 13:14
Fitch Ratings: Çin’in mali toparlanması 2026’da yavaş ve kademeli olacak Fitch Ratings: Çin’in mali toparlanması 2026’da yavaş ve kademeli olacak 04 Mart 2026 13:07
G7 liderleri ’enerji fiyatları ve küresel riskler’ gündemiyle toplanacak G7 liderleri 'enerji fiyatları ve küresel riskler' gündemiyle toplanacak 04 Mart 2026 12:04
Goldman Sachs, BoE için faiz indirimi takvimini güncelledi Goldman Sachs, BoE için faiz indirimi takvimini güncelledi 04 Mart 2026 11:55
Citi’den bakır uyarısı: 12 bin doların altı gündemde! Citi’den bakır uyarısı: 12 bin doların altı gündemde! 04 Mart 2026 11:36
İran gerilimi doğal gazı tırmandırdı: AB’de Rus gazı yasağı yeniden tartışılıyor İran gerilimi doğal gazı tırmandırdı: AB’de Rus gazı yasağı yeniden tartışılıyor 04 Mart 2026 11:32
BAE piyasaları yeniden açıldı: Hisselerde sert düşüş BAE piyasaları yeniden açıldı: Hisselerde sert düşüş 04 Mart 2026 10:40
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.943,1900 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 12943,19 Yüksek 12943,19
Açılış
43,9974 Değişim 0,0454 Son veri saati:
Düşük 43,9513 Yüksek 43,9967
Açılış
51,2007 Değişim 0,2804 Son veri saati:
Düşük 51,0982 Yüksek 51,3786
Açılış
7.275,0070 Değişim 106,143 Son veri saati:
Düşük 7242,291 Yüksek 7348,434
Açılış
116,1745 Değişim 7,1342 Son veri saati:
Düşük 113,9514 Yüksek 121,0856
Açılış
BİST En Aktif Hisseler