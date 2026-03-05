ING: Çin’in düşük büyüme hedefi politikaya esneklik sağlayabilir

ING Başekonomisti Lynn Song'un hazırladığı araştırma notuna göre, daha düşük GSYH hedefi, Çin hükümetine ekonomik büyümenin niteliğini artırmak için daha geniş bir hareket alanı sağlıyor. Song, yeni hedefin önceki üç yılda belirlenen "yaklaşık %5" hedefinden biraz daha düşük olduğunu vurguladı.

Song, hedefin düşürülmesiyle birlikte büyümede bir yavaşlamaya izin verildiğini, bunun da politika yapıcılara son yılların önceliği olan kaliteli büyümeyi sürdürme konusunda ek esneklik sağladığını ifade etti. Ayrıca maliye politikasının etkisinin bu yıl güçlenebileceğini ve potansiyel olarak daha fazla kaynağın reel ekonomiye aktarılabileceğini belirtti.