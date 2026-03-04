Kremlin açıkladı: Ukrayna'dan Macaristan ve Slovakya'ya petrol şantajı

CANLI BORSA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa’da Rus petrolü almaya devam eden ülkeler bulunduğunu belirterek, "Örneğin Macaristan ve Slovakya, Drujba hattından petrol sevkiyatının kasten engellenmesiyle Kiev rejiminin şantajıyla karşı karşıya." dedi.

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2026 13:33

Son Güncelleme Tarihi 04 Mart 2026 13:37

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından enerji fiyatlarında yaşanan artışa ilişkin konuşan Peskov, Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarının sevkiyatına ilişkin Moskova ile temasa geçmediğini söyledi.

Petrol sevkiyatının durmasıyla ilgili ise Ukrayna yönetimini suçlayan Peskov, "Rus petrolü alan ülkeler var. Örneğin Macaristan ve Slovakya, Drujba hattından petrol sevkiyatının kasten engellenmesiyle Kiev rejiminin şantajıyla karşı karşıya." dedi.

Rus petrolünü Ukrayna üzerinden Macaristan ve Slovakya'ya taşıyan Drujba hattından sevkiyat yaklaşık bir ay önce durmuştu.

Rusya, Macaristan ve Slovakya sevkiyatının durması nedeniyle Ukrayna yönetimini suçluyor.

