Doğal gaz fiyatları yükseldi: Gemiler rotayı Asya'ya çevirdi

Küresel doğal gaz fiyatlarındaki artış, Avrupa'ya gitmekte olan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerinin rotasını değiştirerek Asya'ya yönelmesine neden oldu. Analitik firma Kpler, bahsedilen geminin BW Brussels olduğunu ve bunun Avrupa'dan Asya'ya yönelen ilk tanker örneği olduğunu ifade etti.

Avrupa doğal gaz fiyatları, İran kaynaklı saldırılar sonrası Katar'ın LNG üretimini durdurmasıyla birlikte bu hafta yüzde 66 oranında artış gösterdi. Katar, ABD'den sonra dünya LNG ihracatında ikinci sırada yer alıyor ve küresel LNG arzının yüzde 20'sini sağlıyor.

Kpler, tanker yön değişikliğinin Asya alıcılarının arz için daha agresif bir rekabet içine girdiğini gösterdiğini belirtti. Firma, "Asya pazarları Katar kaynaklarına oldukça bağımlı ve hem Asya hem Avrupa'da fiyatlar yükseliyor, bu nedenle bağlı olmayan kargolar için daha fazla yönlendirme olası" açıklamasında bulundu. Söz konusu durum, Avrupa'nın Title Transfer Facility (TTF) fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir.

Avrupa LNG ithalatının yarısından fazlası ABD kaynaklı olurken, Güney Asya ülkeleri Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağımlı. 2025'te Pakistan LNG ithalatının yüzde 99'unu, Bangladeş ve Hindistan ise yüzde 59'unu bu iki ülkeden sağladı. Katar ve BAE'den LNG ihracatı sadece Hürmüz Boğazı üzerinden yapılıyor.