CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Doğal gaz fiyatları yükseldi: Gemiler rotayı Asya'ya çevirdi

Doğal gaz fiyatları yükseldi: Gemiler rotayı Asya'ya çevirdi

Avrupa'ya giden LNG tankeri, doğal gaz fiyatlarındaki artışla rotayı Asya’ya çevirdi.

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2026 09:20

Küresel doğal gaz fiyatlarındaki artış, Avrupa'ya gitmekte olan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerinin rotasını değiştirerek Asya'ya yönelmesine neden oldu. Analitik firma Kpler, bahsedilen geminin BW Brussels olduğunu ve bunun Avrupa'dan Asya'ya yönelen ilk tanker örneği olduğunu ifade etti.

Avrupa doğal gaz fiyatları, İran kaynaklı saldırılar sonrası Katar'ın LNG üretimini durdurmasıyla birlikte bu hafta yüzde 66 oranında artış gösterdi. Katar, ABD'den sonra dünya LNG ihracatında ikinci sırada yer alıyor ve küresel LNG arzının yüzde 20'sini sağlıyor.

Kpler, tanker yön değişikliğinin Asya alıcılarının arz için daha agresif bir rekabet içine girdiğini gösterdiğini belirtti. Firma, "Asya pazarları Katar kaynaklarına oldukça bağımlı ve hem Asya hem Avrupa'da fiyatlar yükseliyor, bu nedenle bağlı olmayan kargolar için daha fazla yönlendirme olası" açıklamasında bulundu. Söz konusu durum, Avrupa'nın Title Transfer Facility (TTF) fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir.

Avrupa LNG ithalatının yarısından fazlası ABD kaynaklı olurken, Güney Asya ülkeleri Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağımlı. 2025'te Pakistan LNG ithalatının yüzde 99'unu, Bangladeş ve Hindistan ise yüzde 59'unu bu iki ülkeden sağladı. Katar ve BAE'den LNG ihracatı sadece Hürmüz Boğazı üzerinden yapılıyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altï¿½n Fiyatlarï¿½
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
Gï¿½mï¿½ï¿½ Fiyatlarï¿½
İlginizi Çekebilir
Avrupa’da gaz fiyatlarındaki artış yüzde 100’ü geçti! Avrupa'da gaz fiyatlarındaki artış yüzde 100'ü geçti! 03 Mart 2026 14:45
Petrolde Orta Doğu etkisi: Fiyatlar yüzde 6 arttı Petrolde Orta Doğu etkisi: Fiyatlar yüzde 6 arttı 03 Mart 2026 13:56
Goldman Sachs’dan petrol tahmini: 85 dolara çıkabilir! Goldman Sachs'dan petrol tahmini: 85 dolara çıkabilir! 03 Mart 2026 13:37
Euro Bölgesi enflasyonu Şubat’ta yükseldi Euro Bölgesi enflasyonu Şubat’ta yükseldi 03 Mart 2026 13:32
Deutsche Bank’tan İngiltere faizleri için enerji uyarısı Deutsche Bank’tan İngiltere faizleri için enerji uyarısı 03 Mart 2026 13:30
Borsa günün ilk yarısında düşüşe geçti Borsa günün ilk yarısında düşüşe geçti 03 Mart 2026 13:29
Yatırımcılar BoE’den ikinci faiz indirimi beklentisini geri çekti Yatırımcılar BoE’den ikinci faiz indirimi beklentisini geri çekti 03 Mart 2026 12:16
UAEA: Kuzey Kore’nin nükleer zenginleştirme çalışmalarını sürdürmesi endişe verici UAEA: Kuzey Kore’nin nükleer zenginleştirme çalışmalarını sürdürmesi endişe verici 03 Mart 2026 12:06
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 03 Mart 2026 11:55
Moody’s: Orta Doğu gerilimi Asya’da ihracat kısıtlamalarını artırabilir Moody’s: Orta Doğu gerilimi Asya’da ihracat kısıtlamalarını artırabilir 03 Mart 2026 11:48
İngiltere’de gıda enflasyonu şubat ayında arttı İngiltere’de gıda enflasyonu şubat ayında arttı 03 Mart 2026 11:45
Putin’in temsilcisinden Hürmüz uyarısı: Emtia ve tarımda büyük şok kapıda Putin’in temsilcisinden Hürmüz uyarısı: Emtia ve tarımda “büyük şok” kapıda 03 Mart 2026 11:36
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.933,4000 Değişim 474,54 Son veri saati:
Düşük 12905,5 Yüksek 13380,04
Açılış
43,9915 Değişim 0,2139 Son veri saati:
Düşük 43,7765 Yüksek 43,9904
Açılış
51,0869 Değişim 0,1849 Son veri saati:
Düşük 50,9588 Yüksek 51,1437
Açılış
7.272,4740 Değişim 154,662 Son veri saati:
Düşük 7186,136 Yüksek 7340,798
Açılış
118,8243 Değişim 5,3620 Son veri saati:
Düşük 115,6259 Yüksek 120,9879
Açılış
BİST En Aktif Hisseler