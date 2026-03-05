İsrail'de ekonomik kaygı arttı, kısıtlamalar gevşetiliyor

CANLI BORSA
İsrail Maliye Bakanlığı'nın çatışmanın ilk haftasında ekonomik faaliyetlere getirilen kısıtlamaların maliyetinin haftalık yaklaşık 9,5 milyar şekel (yaklaşık 3,1 milyar dolar) olduğunu belirterek yaptığı itirazın ardından kısıtlamaların gevşetilmesi kararı geldi.

AA

Oluşturma Tarihi 05 Mart 2026 09:02

Son Güncelleme Tarihi 05 Mart 2026 09:09

İran'a yönelik saldırılar ve Tahran yönetiminin İsrail'e misillemeleri devam ederken İsrail, ekonomik durumun kötüleşmesi endişesiyle kısıtlamalarda gevşemeye gitti.

İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı, konuya ilişkin durum değerlendirmesi yaptı. Komutanlık, kısıtlamalarda güncellemeye gidildiğini açıkladı.

Açıklamada, İsrail'de 5 Mart 2026 Perşembe günü yerel saatle 12:00'den itibaren "temel faaliyet" düzeyinden "sınırlı faaliyet" düzeyine geçileceği ve bu değişikliğin 7 Mart Cumartesi saat 20:00'ye kadar geçerli olacağı belirtildi.

Güncelleme kapsamına eğitim faaliyetlerinin belirlenen istisnalar dışında alınmadığı ve eğitim faaliyetlerinin yasak olmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, gerekli sürede korunaklı alanlara ulaşılabilmesi koşuluyla 50 kişiye kadar toplantılara izin verileceği ve yine gerekli sürede korunaklı alana ulaşılabilen işyerlerinde faaliyetlere devam edileceği kaydedildi.

İç Cephe Komutanlığı'nın kararı, İsrail Maliye Bakanlığı'nın çatışmanın ilk haftasında ekonomik faaliyetlere getirilen kısıtlamaların maliyetinin haftalık yaklaşık 9,5 milyar şekel (yaklaşık 3,1 milyar dolar) olduğunu belirterek yaptığı itirazın ardından geldi.

Maliye Bakanlığı, İç Cephe Komutanlığı'na zararın boyutunun yer aldığı bir bilgilendirme yaparak işletmeler ve devletin büyük kayıplarını azaltmak için kısıtlamaların derhal kısmen gevşetilmesini talep etti.

İsrail saldırılarına karşı İran misillemeleri sürmesine rağmen "temel faaliyet" düzeyindeki kısıtlamaların en az 7 Mart'a kadar devam etmesini gerektirecek ölçekte riskin bulunmadığını savunan Maliye Bakanlığı, 5 Mart itibarıyla çalışanların korunaklı alanlara erişebilmesi şartıyla daha geniş ekonomik faaliyetin yeniden başlamasını önerdi.

Maliye Bakanlığı, bu senaryoda haftalık kaybın yaklaşık 4,5 milyar şekele düşeceği ve mevcut kısıtlamaların sürmesi halinde ise yüzbinlerce işyeri kapanışı ve tazminat ödemeleri nedeniyle bütçede milyarlarca şekellik açık ortaya çıkacağını belirtti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

