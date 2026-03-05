CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'nin ticari ham petrol stokları 3 milyon 500 bin varil arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 500 bin varil arttı.

AA

Oluşturma Tarihi 05 Mart 2026 08:35

Son Güncelleme Tarihi 05 Mart 2026 09:06

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 500 bin varil artışla 439 milyon 300 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 3 milyon varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 415 milyon 400 bin varil seviyesinde sabit kaldı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 1 milyon 700 bin varil azalarak 253 milyon 100 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 21-27 Şubat haftasında 6 bin varil azalarak 13 milyon 696 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 335 bin varil azalışla 6 milyon 324 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 316 bin varil azalışla 3 milyon 997 bin varil oldu.

EIA'nın Şubat 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.

