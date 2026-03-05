CANLI BORSA
Çin’den 30 yılın en düşük büyüme hedefi

Çin, 2026 yılı için GSYH büyüme hedefini yüzde 4,5–5 aralığında açıkladı. Bu oran, 1990’ların başından bu yana belirlenen en düşük büyüme hedefi olarak kayda geçti.

Oluşturma Tarihi 05 Mart 2026 08:37

Son Güncelleme Tarihi 05 Mart 2026 08:49

Perşembe günü yayımlanan hükümet çalışma raporunda yer alan hedef, son üç yılda açıklanan "yaklaşık yüzde 5" büyüme hedefinin altında kaldı. Pandemi nedeniyle büyüme hedefi belirlenmeyen 2020 yılı hariç tutulduğunda, bu oran dünyanın ikinci büyük ekonomisi için bugüne kadarki en düşük resmi hedef oldu.

Pekin yönetimi ayrıca bütçe açığı hedefini geçen yıl olduğu gibi GSYH'nin yaklaşık yüzde 4'ü seviyesinde sabit tuttu.

Çinli politika yapıcılar yıllık tüketici enflasyonu hedefini de "yaklaşık yüzde 2" olarak korudu. İlk kez 2025'te belirlenen bu oran, son yirmi yılı aşkın sürenin en düşük enflasyon hedefi olma özelliğini taşıyor ve Pekin'in zayıf iç talebe dolaylı biçimde işaret ettiğini gösteriyor.

Başbakan Li Qiang, çalışma raporunda ekonominin karşı karşıya olduğu zorluklara dikkat çekti. Raporda, hızla değişen küresel ticaret ve ekonomik koşulların yanı sıra tüketim ve yatırım artışını sınırlayan derin yapısal sorunların ekonomiyi baskıladığı vurgulandı.

