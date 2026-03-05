Doğal gaz fiyatları: Avrupa düşüşte, ABD yükselişte

CANLI BORSA
Avrupa’da doğal gaz fiyatları gerilerken, ABD’de çatışma ve arz risklerinin etkisiyle yükseldi. İran-ABD-İsrail gerilimi, Katar’daki LNG tesisinin devre dışı kalması ve Hürmüz Boğazı’nın kapanması piyasaları etkiliyor; ABD stokları da talep nedeniyle azalmaya devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 05 Mart 2026 09:49

Doğal gaz fiyatları Avrupa'da düşüş gösterirken, ABD'de yükseliş eğilimi sergiliyor. ABD doğalgaz vadeli işlemleri, yatırımcıların ABD-İsrail-İran çatışmasını takip etmesiyle, önceki seansta yaşanan sert düşüşün ardından Perşembe günü MMBtu başına 3 dolara doğru yükseldi.

Fiyatlar, İran'ın çatışmayı sona erdirmek için görüşmelere açık olduğu yönündeki haberlerin ardından bir önceki gün yüzde 4,5 düşmüştü; ancak Tahran bu iddiayı yalanladı.

Avrupa piyasalarında doğal gaz fiyatları ise yüzde 8 oranında geriledi.

Çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte ABD'nin Sri Lanka kıyılarındaki uluslararası sularda bir İran savaş gemisini batırdığı haberleri piyasaları etkiledi. Katar'daki dünyanın en büyük LNG tesisinin devre dışı kalması ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, arz risklerini artırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, gemilerin güvenli geçişini sağlayacaklarını ve gerekirse deniz refakati sunacaklarını açıkladı. Ayrıca devam eden kış talebiyle birlikte, ABD yerel doğalgaz stoklarının geçen hafta tekrar azaldığı tahmin ediliyor.

