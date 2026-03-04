Avrupa Merkez Bankası: Yapay zeka istihdamı henüz sarsmadı

CANLI BORSA
Avrupa Merkez Bankası’nın blog yazısına göre yapay zeka, Avrupa şirketlerinde şu ana kadar iş kaybına yol açmadı. Ancak uzun vadeli etkiler konusunda belirsizlik sürüyor.

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2026 13:53

Avrupa Merkez Bankası (AMB) ekonomistleri, yapay zekanın bugüne kadar Avrupa'daki istihdam üzerinde yalnızca sınırlı etkiler yarattığını belirtti. Teknolojinin gelecekte iş gücü piyasasında nasıl bir tablo oluşturacağı ise netlik kazanmış değil.

EURO BÖLGESİ'NDE İSTİHDAMA OLUMSUZ YANSIMA YOK

AMB'nin değerlendirmesine göre yapay zekâ, şu ana kadar Euro Bölgesi'ndeki istihdam üzerinde negatif bir etki oluşturmadı. Hatta teknolojiyi daha yoğun kullanan ülkelerde personel sayısının arttığı görüldü.

Araştırmacılar Laura Lebastard ve David Sondermann, 2025'te şirketler arasında yapılan anketlere dayanarak, yapay zeka yatırımlarının ve yoğun kullanımının henüz çalışanların yerini almadığını ifade etti.

Notta "Aslında bazı firmalar mevcut üretim süreçlerini korurken yapay zeka teknolojilerini geliştirmek ve uygulamak istedikleri için ya da yapay zekanın daha hızlı ölçeklendirmelerine yardımcı olmak için ek çalışanlar işe alıyorlar" ifadesi kullanıldı..

"ÜRETİM SÜREÇLERİNİ HENÜZ KÖKLÜ BİÇİMDE DÖNÜŞTÜRMEDİ"

Açıklamada, yapay zekanın üretim süreçlerinde henüz belirgin bir dönüşüm yaratmadığı vurgulandı. Bununla birlikte, ilerleyen dönemde bu durumun değişebileceği ve uzun vadeli istihdam etkilerinin belirsizliğini koruduğu kaydedildi.

AMB Başkanı Christine Lagarde ise yapay zeka kaynaklı verimlilik artışlarının iş gücü piyasalarına etkisi konusunda kurumun "son derece dikkatli" olacağını dile getirmişti.

Öte yandan, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook geçen ay yaptığı açıklamada, yapay zeka nedeniyle artabilecek işsizliğe karşı koymanın mümkün olamayabileceği uyarısında bulunmuştu.

