Bitcoin ve Ethereum gerilime rağmen yükselişini sürdürüyor

Trade Nation analisti David Morrison, her iki kripto varlığın son günlerde jeopolitik risklere karşı direnç gösterdiğini ve fiyat hareketliliğini koruduğunu belirtti.

Bitcoin, 70.782 dolara kadar çıktıktan sonra yüzde 3,37 artışla 70.561 dolardan işlem görüyor.

Morrison, "Bitcoin'in yatırımcı ilgisini artırabilmesi için 70.000 doların üzerinde kalıcı bir kırılma yapması şart" yorumunda bulundu.

Ethereum da yüzde 1 yükselişle 2.047,34 dolar seviyesinde bulunuyor.