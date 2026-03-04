Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları arttı

CANLI BORSA
Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocak ayında önceki aya kıyasla yüzde 0,7 yükseldi.

AA

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2026 14:05

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı ÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, ocakta önceki aya kıyasla yüzde 0,8 artarken geçen yılın ocak ayına göre yüzde 1,9 geriledi.

Avro Bölgesi'nde ise ÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,7 yükselirken yıllık bazda yüzde 2,1 düştü.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,7 azalacağı yönündeydi.

AB üyeleri arasında ÜFE, ocakta aylık bazda en fazla yüzde 13,7 ile Estonya'da yüzde 7,1 ile Bulgaristan'da ve yüzde 6,9 ile Finlandiya'da arttı. Aylık ÜFE ocakta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 0,9, Çekya'da yüzde 0,7, Almanya ve Slovakya'da yüzde 0,6 azaldı.

ÜFE, ocakta yıllık bazda Estonya'da yüzde 11,9, Bulgaristan'da yüzde 11,7 ve Romanya'da yüzde 9,3 artarken İrlanda'da yüzde 6,9, Lüksemburg'da yüzde 5,2 ve Danimarka'da yüzde 3,5 geriledi.

