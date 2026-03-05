Fed’in Bej Kitap Raporu: ABD ekonomisinde ılımlı büyüme

ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun şubat sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, genel ekonomik faaliyetin 12 bölgenin 7'sinde "hafif ila orta" düzeyde arttığı, faaliyetlerin yatay seyrettiğini ya da düştüğünü bildiren bölge sayısının ise 4'ten 5'e yükseldiği belirtildi.

Tüketici harcamalarının genel olarak hafif artış gösterdiği aktarılan raporda, 2 bölgenin devam eden düşüşler bildirdiği ve birçok bölgede ekonomik belirsizlik, artan fiyat hassasiyeti ve düşük gelirli tüketicilerin harcamalarını kısmaları nedeniyle satışların azaldığının belirtildiği kaydedildi.

Kış fırtınalarından etkilenen bölgelerde perakende trafiğinin genel olarak yavaşladığına işaret edilen raporda, bir bölgenin göçmenlik uygulamalarının kentsel alanlarda müşteri talebini olumsuz etkilediğini bildirdiği aktarıldı.

Raporda, "Genel olarak, ekonomik beklentiler iyimser olup, çoğu bölge gelecek aylarda hafif ila orta düzeyde büyüme bekliyor." değerlendirmesi yer aldı.

İstihdam düzeylerinin son haftalarda genel olarak istikrarlı seyrettiğine vurgu yapılan raporda, çoğu bölgede ücretlerin "ılımlı ila orta" hızda arttığı kaydedildi.

Raporda, fiyatların ise son haftalarda "ılımlı" şekilde arttığı, 9 bölgede tarifelerin maliyet artışlarına katkıda bulunduğu aktarıldı.

Fed'in raporunda, "Genel olarak firmalar, kısa vadede fiyatların daha yavaş artmasını bekliyor." ifadesi kullanıldı.