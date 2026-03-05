IMF: Orta Doğu’daki savaş küresel ekonomiye yeni şoklar getirebilir

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Orta Doğu'daki savaşın küresel ekonomik dayanıklılığı test edeceğini belirterek, enerji fiyatları ve piyasa duyarlılığı üzerinden yeni ekonomik şokların ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu. Georgieva, çatışmanın uzaması halinde enflasyon ve büyüme üzerinde baskının artabileceğini vurguladı.

IMF Başkanı, dünyanın daha sık ve beklenmedik şoklarla karşılaştığını, bu durumun politika yapıcıların omuzlarına ek sorumluluklar yüklediğini belirtti. İran'ın ABD ve İsrail'e misillemeleri, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışını aksatırken, yüksek enerji fiyatlarının enflasyonu artırabileceği ve küresel büyümeye zarar verebileceği uyarısı yapıldı.

Georgieva, bulguların Nisan ayında yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm raporuna dahil edileceğini açıkladı. Ocak ayında IMF, 2026 küresel büyüme tahminini %3,3, 2027'yi ise %3,2 olarak güncellemişti.

Asya için de uyarıda bulunan Georgieva, bölgenin finansal krizlerden sonra kurumsal yapısını güçlendirmesini takdirle karşıladığını, ancak teknoloji ve jeopolitik kaynaklı şoklara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti.

Orta Doğu'daki savaşın küresel piyasaları etkilemeye başladığını belirten Georgieva, teknoloji ağırlıklı endekslerde yabancı yatırımcıların milyarlarca dolarlık hisse satışları yaptığını aktardı. IMF Başkanı, çatışmanın bir an önce sona ermesinin dünya için en iyisi olacağını ekledi.

Danske Bank ise ABD-İran geriliminin bu yıl büyük merkez bankalarının görünümünde önemli bir değişikliğe yol açacak bir enflasyon şoku yaratmasının düşük ihtimal olduğunu bildirdi. Banka, kısa vadeli enerji fiyat baskılarının olabileceğini ancak temel senaryoda yeni bir enflasyon dalgası beklemediğini açıkladı. Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın mevcut politikasını 2027 sonuna kadar korumasını, Fed'in ise haziran ve eylül aylarında faiz indirimi öngörmeye devam edeceğini öngörüyor.