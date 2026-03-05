Citi, LME alüminyum fiyat hedefini yükseltti

Citi açıklamasında, mücbir sebep ilanlarının artık iki Körfez üreticisinde somutlaştığını ve bunun arz kesintilerinde belirgin bir risk gerçekleşmesi etkisi yarattığını vurguladı. Dün, Aluminium Bahrain (Alba) sevkiyatlarını durdurduğunu açıklayarak mücbir sebep ilan etmişti. Bu gelişme, LME'de üç aylık alüminyum fiyatını son dört yılın en yüksek seviyesine taşıdı.

Citi, çatışmanın etkilerinin uzun sürebileceğini ve özellikle konteynerle taşınan birincil metal ile katma değerli ürünlerde normalleşmenin tanker akışlarına göre daha yavaş olacağını belirtti. Ayrıca tesislerde veya potline'larda yaşanabilecek istikrarsızlıkların üretimin yeniden başlamasını aylarca geciktirebileceğine dikkat çekti.

Öte yandan, Goldman Sachs, bölgedeki üretimin bir ay kaybedilmesi halinde alüminyum fiyatlarının 3.600 dolara ulaşabileceğini öngörmüştü.