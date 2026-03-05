Güvenli liman talebi İsviçre Frangını destekliyor

Frangın değer kazanmasında, çarşamba günü açıklanan ve beklentilerin üzerinde gerçekleşen İsviçre enflasyon verileri de etkili oldu. Bu veri, İsviçre Merkez Bankası'nın (SNB) faiz oranlarını yeniden negatif seviyelere indirme ihtimalinin zayıfladığı şeklinde yorumlandı.

Buna karşın analistler frangın yükselişinin sınırsız olmayabileceğini düşünüyor. Commerzbank analisti Michael Pfister, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle SNB'nin döviz piyasasına müdahale etme eğiliminin arttığını belirterek, "Bir sonraki hamle muhtemelen doğrudan müdahale olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Euro ise frang karşısında yüzde 0,2 değer kaybederek 0,9049 seviyesine geriledi. Parite daha önce 2015'ten bu yana görülen en düşük seviye olan 0,9032'ye kadar düşmüştü.