CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Güvenli liman talebi İsviçre Frangını destekliyor

Güvenli liman talebi İsviçre Frangını destekliyor

Orta Doğu’daki çatışmaların yarattığı küresel riskten kaçış eğilimi, güvenli liman olarak görülen İsviçre frangına olan talebi artırdı.

Oluşturma Tarihi 05 Mart 2026 14:01

Frangın değer kazanmasında, çarşamba günü açıklanan ve beklentilerin üzerinde gerçekleşen İsviçre enflasyon verileri de etkili oldu. Bu veri, İsviçre Merkez Bankası'nın (SNB) faiz oranlarını yeniden negatif seviyelere indirme ihtimalinin zayıfladığı şeklinde yorumlandı.

Buna karşın analistler frangın yükselişinin sınırsız olmayabileceğini düşünüyor. Commerzbank analisti Michael Pfister, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle SNB'nin döviz piyasasına müdahale etme eğiliminin arttığını belirterek, "Bir sonraki hamle muhtemelen doğrudan müdahale olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Euro ise frang karşısında yüzde 0,2 değer kaybederek 0,9049 seviyesine geriledi. Parite daha önce 2015'ten bu yana görülen en düşük seviye olan 0,9032'ye kadar düşmüştü.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Citi, LME alüminyum fiyat hedefini yükseltti Citi, LME alüminyum fiyat hedefini yükseltti 05 Mart 2026 09:24
Fed’in Bej Kitap Raporu: ABD ekonomisinde ılımlı büyüme Fed’in Bej Kitap Raporu: ABD ekonomisinde ılımlı büyüme 05 Mart 2026 09:16
Piyasalar toparlanma eğilimine girdi Piyasalar toparlanma eğilimine girdi 05 Mart 2026 09:09
İsrail’de ekonomik kaygı arttı, kısıtlamalar gevşetiliyor İsrail'de ekonomik kaygı arttı, kısıtlamalar gevşetiliyor 05 Mart 2026 09:02
Bitcoin 70 bin doların üzerinde tutunuyor Bitcoin 70 bin doların üzerinde tutunuyor 05 Mart 2026 08:51
Çin’den 30 yılın en düşük büyüme hedefi Çin’den 30 yılın en düşük büyüme hedefi 05 Mart 2026 08:37
ABD’nin ticari ham petrol stokları 3 milyon 500 bin varil arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları 3 milyon 500 bin varil arttı 05 Mart 2026 08:35
ABD’de özel sektör istihdamında sürpriz artış ABD'de özel sektör istihdamında sürpriz artış 04 Mart 2026 16:39
Avrupa’da gaz fiyatları 50 avronun altına indi Avrupa'da gaz fiyatları 50 avronun altına indi 04 Mart 2026 16:16
Kraken, Fed ödeme sistemine doğrudan erişim sağlayan ilk kripto şirketi oldu Kraken, Fed ödeme sistemine doğrudan erişim sağlayan ilk kripto şirketi oldu 04 Mart 2026 14:23
Aramco’nun Ras Tanura rafinerisi tekrar İHA saldırısına uğradı Aramco’nun Ras Tanura rafinerisi tekrar İHA saldırısına uğradı 04 Mart 2026 14:20
Euro Bölgesi’nde işsizlik Ocak’ta tarihi düşüş gösterdi Euro Bölgesi’nde işsizlik Ocak’ta tarihi düşüş gösterdi 04 Mart 2026 14:14
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.086,9100 Değişim 140,01 Son veri saati:
Düşük 13062,57 Yüksek 13202,58
Açılış
44,0014 Değişim 0,0492 Son veri saati:
Düşük 43,9513 Yüksek 44,0005
Açılış
51,209 Değişim 0,2949 Son veri saati:
Düşük 51,0837 Yüksek 51,3786
Açılış
7.294,7330 Değişim 106,143 Son veri saati:
Düşük 7242,291 Yüksek 7348,434
Açılış
118,9312 Değişim 7,1342 Son veri saati:
Düşük 113,9514 Yüksek 121,0856
Açılış
BİST En Aktif Hisseler