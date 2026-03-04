Kraken, Fed ödeme sistemine doğrudan erişim sağlayan ilk kripto şirketi oldu

Kripto para borsası Kraken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temel ödeme altyapısına erişim izni alan ilk kripto şirketi oldu. Bu adım, kripto sektörünün geleneksel finansal sistemle entegrasyonu açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre Kraken, aldığı "master account" onayı sayesinde Fed'in ödeme sistemine doğrudan bağlanabilecek. Bu durum, şirketin bankalar ve kredi birliklerinin kullandığı ödeme kanallarını aracı kurumlara ihtiyaç duymadan kullanabilmesini sağlıyor.

Uzmanlar, bu gelişmenin kripto şirketlerinin finansal sistemle entegrasyonunu hızlandıracak önemli bir adım olduğuna dikkat çekiyor.