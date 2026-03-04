CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Kraken, Fed ödeme sistemine doğrudan erişim sağlayan ilk kripto şirketi oldu

Kraken, Fed ödeme sistemine doğrudan erişim sağlayan ilk kripto şirketi oldu

Kripto para borsası Kraken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) temel ödeme altyapısına erişim izni alan ilk kripto şirketi oldu.

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2026 14:23

Kripto para borsası Kraken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temel ödeme altyapısına erişim izni alan ilk kripto şirketi oldu. Bu adım, kripto sektörünün geleneksel finansal sistemle entegrasyonu açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre Kraken, aldığı "master account" onayı sayesinde Fed'in ödeme sistemine doğrudan bağlanabilecek. Bu durum, şirketin bankalar ve kredi birliklerinin kullandığı ödeme kanallarını aracı kurumlara ihtiyaç duymadan kullanabilmesini sağlıyor.

Uzmanlar, bu gelişmenin kripto şirketlerinin finansal sistemle entegrasyonunu hızlandıracak önemli bir adım olduğuna dikkat çekiyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altï¿½n Fiyatlarï¿½
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
Gï¿½mï¿½ï¿½ Fiyatlarï¿½
İlginizi Çekebilir
Borsa güne düşüşle başladı: 13 bin puanın altına geriledi! Borsa güne düşüşle başladı: 13 bin puanın altına geriledi! 04 Mart 2026 10:02
Hindistan rupisi düşüşte! Merkez bankası müdahale etti Hindistan rupisi düşüşte! Merkez bankası müdahale etti 04 Mart 2026 09:56
AB şirketleri ABD tarifelerine uyum sağladı AB şirketleri ABD tarifelerine uyum sağladı 04 Mart 2026 09:38
VİOP’ta endeks kontratı 4 Mart’a düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı 4 Mart'a düşüşle başladı 04 Mart 2026 09:30
ABD’de ham petrol stokları arttı ABD’de ham petrol stokları arttı 04 Mart 2026 09:29
Çin ekonomisinden karışık sinyaller: İmalat ve hizmet sektörleri farklı yönlerde Çin ekonomisinden karışık sinyaller: İmalat ve hizmet sektörleri farklı yönlerde 04 Mart 2026 09:25
Doğal gaz fiyatları yükseldi: Gemiler rotayı Asya’ya çevirdi Doğal gaz fiyatları yükseldi: Gemiler rotayı Asya'ya çevirdi 04 Mart 2026 09:20
Piyasalar Orta Doğu gerilimiyle negatif seyrediyor Piyasalar Orta Doğu gerilimiyle negatif seyrediyor 04 Mart 2026 09:12
JPMorgan’dan stablecoin uyarısı! JPMorgan’dan stablecoin uyarısı! 04 Mart 2026 08:49
Bitcoin için kritik tahmin! Dibi beklenenden daha erken görebilir Bitcoin için kritik tahmin! Dibi beklenenden daha erken görebilir 04 Mart 2026 08:45
Değerli metallerde Orta Doğu gerilimi etkili oluyor: Bakır geriledi, alüminyum arttı! Değerli metallerde Orta Doğu gerilimi etkili oluyor: Bakır geriledi, alüminyum arttı! 04 Mart 2026 08:36
Goldman Sachs, Katar’daki LNG kesintisi sonrası doğal gaz fiyat tahminini yükseltti Goldman Sachs, Katar’daki LNG kesintisi sonrası doğal gaz fiyat tahminini yükseltti 04 Mart 2026 08:27
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.062,6700 Değişim 261,39 Son veri saati:
Düşük 12824,76 Yüksek 13086,15
Açılış
43,9647 Değişim 0,2153 Son veri saati:
Düşük 43,7765 Yüksek 43,9918
Açılış
51,2687 Değişim 0,3052 Son veri saati:
Düşük 50,9588 Yüksek 51,264
Açılış
7.335,3960 Değişim 167,508 Son veri saati:
Düşük 7186,136 Yüksek 7353,644
Açılış
121,8458 Değişim 6,9486 Son veri saati:
Düşük 115,6259 Yüksek 122,5745
Açılış
BİST En Aktif Hisseler