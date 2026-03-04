CANLI BORSA
ABD'de özel sektör istihdamında sürpriz artış

ABD’de özel sektör istihdamında Kasım'dan bu yana en fazla istihdam artışı kaydedildi.

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2026 16:39

ABD'de özel sektör istihdamı şubatta beklentilerin üzerinde arttı.

Automatic Data Processing Inc. (ADP) tarafından yayımlanan Şubat ayı Ulusal İstihdam Raporu'na göre, özel sektör istihdamı 63 bin kişi yükseldi. Veri, piyasa beklentilerini kayda değer ölçüde aştı.

EN BÜYÜK KATKI KÜÇÜK İŞLETMELERDEN

İstihdam artışında en büyük katkı küçük ölçekli işletmelerden geldi. 1 ila 19 çalışanı bulunan küçük işletmelerde 58 bin yeni istihdam yaratılırken, 500'den fazla çalışanı olan büyük şirketlerde 10 bin kişilik artış kaydedildi. Orta ölçekli firmalarda ise istihdam geriledi.

Sektörel dağılıma bakıldığında mal üretimi tarafında 21 bin kişilik artış görüldü. Bunun 19 bini inşaat sektöründen gelirken, imalat sanayinde 500 kişilik istihdam kaybı yaşandı. Hizmetler sektöründe ise toplam 78 bin yeni istihdam oluşturuldu. Eğitim ve sağlık hizmetleri 58 bin kişilik artışla öne çıkarken, profesyonel ve ticari hizmetlerde 30 bin, ticaret, ulaştırma ve kamu hizmetlerinde ise 1.000 kişilik düşüş kaydedildi.

ADP verileri, ABD iş gücü piyasasında istihdam artışının özellikle küçük işletmeler ve hizmet sektörü kaynaklı sürdüğüne işaret etti.

