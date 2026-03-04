CANLI BORSA
Finans Ekonomi Euro Bölgesi'nde işsizlik Ocak'ta tarihi düşüş gösterdi

Euro Bölgesi’nde işsizlik Ocak’ta tarihi düşüş gösterdi

Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı, küresel belirsizliklere rağmen bölgenin ekonomik direnç göstermesiyle Ocak ayında rekor seviyeye geriledi.

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2026 14:14

Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu Eurostat verilerine göre, bölgedeki işsizlik Aralık ayındaki %6,2 seviyesinden %6,1'e düştü. Analistler ise oranın %6,2 olmasını bekliyordu.

Genç işsizliği ise AB genelinde Ocak 2026'da bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 2 milyon 922 bine gerilerken, bunların 2 milyon 352 bini Euro Bölgesi'nde bulunuyor. Genç işsizlik oranı AB'de Aralık 2025'te %15,2 iken Ocak 2026'da %15,1'e geriledi; Euro Bölgesi'nde ise %15,0'dan %14,8'e düştü.

Buna karşın, Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre genç işsiz sayısı AB genelinde 27 bin kişi azalırken, Euro Bölgesi'nde 12 bin kişi arttı.

Euro Bölgesi işsizlik oranının bu yıl genel olarak dengede kalması bekleniyor. Ancak ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının uzaması durumunda enerji fiyatlarındaki artışın işletmeler üzerinde baskı yaratması ve bunun istihdama yansıması mümkün.

Bölgenin en büyük ekonomisi Almanya'da ise Şubat ayında işsiz sayısı 3 milyonun biraz üzerine çıkarken, mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı %6,3'te sabit kaldı.

