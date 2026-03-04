CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Aramco’nun Ras Tanura rafinerisi tekrar İHA saldırısına uğradı

Suudi Arabistan’ın Aramco’ya ait Ras Tanura rafinerisi, bir kez daha insansız hava aracı saldırısına hedef oldu; yapılan incelemede hasar tespit edilmedi.

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2026 14:20

Suudi Arabistan'ın enerji devi Aramco'ya ait Ras Tanura rafinerisi, bir kez daha insansız hava aracı (İHA) saldırısının hedefi oldu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, ilk incelemelere göre saldırının İHA ile gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yapılan kontrollerde tesiste herhangi bir hasar olmadığı bildirildi.

Ras Tanura, pazartesi günü de benzer bir saldırıya maruz kalmıştı.

O saldırının ardından tesis, güvenlik önlemleri kapsamında kısa süreliğine geçici olarak kapatılmıştı.

