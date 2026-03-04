CANLI BORSA
Avrupa'da gaz fiyatları 50 avronun altına indi

Avrupa gaz fiyatları İran'ın gizli barış girişimine ilişkin haberler üzerine yüzde 9 gerileyerek megavatsaat başı 50 avronun altına indi.

AA

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2026 16:16

Son Güncelleme Tarihi 04 Mart 2026 16:17

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, nisan vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı TSİ 15.35 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 9,2 düşüşle 49,3 avro oldu.

Avrupa gaz fiyatları, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hafta sonu başlattığı ortak saldırıların ardından küresel enerji tedarikine ilişkin endişeler nedeniyle keskin şekilde artış göstermişti. Fiyatlar, megavatsaat başı 65 avroya çıkarak saldırıdan önceki seviyeye göre yüzde 100 yükselmişti.

Fiyatların bugün geri çekilmesinde New York Times'ın "İran İstihbarat Bakanlığı'nın savaşı sona erdirme şartlarını görüşmek üzere CIA ile dolaylı yollardan iletişime geçtiği" yönündeki haberler etkili oldu.

