Ekonomi Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ocak ayında düştü

Euro Bölgesi’nde perakende satışlar, ocak ayında piyasa beklentilerinin tersine gerileme gösterdi.

Oluşturma Tarihi 05 Mart 2026 13:51

Avrupa İstatistik Ofisi tarafından yayımlanan verilere göre satış hacmi, aylık bazda %0,1 oranında azaldı. Bir önceki ay olan aralıkta ise perakende satışlar %0,2 artış kaydetmişti.

Ekonomistler ocak ayında satışların %0,3 oranında artmasını bekliyordu.

Öte yandan aralık ayına ilişkin veriler de revize edildi. İlk açıklamada %0,5 düşüş olarak duyurulan aralık verisi, yapılan güncellemeyle %0,2 artış olarak değiştirildi.

Yıllık bazda bakıldığında ise ocak ayında perakende satışların %2,0 yükseldiği görüldü.

