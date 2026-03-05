ING Research: Hürmüz Boğazı’nda 4 haftalık kesinti brent petrolü 71 dolara taşıyabilir

CANLI BORSA
ING Group bünyesindeki ING Research’e göre Hürmüz Boğazı’nda dört haftalık bir kesinti yaşanması halinde Brent petrol fiyatı 71 dolar seviyesine çıkabilir. Banka, Orta Doğu’daki gelişmelere bağlı olarak enerji piyasalarında farklı senaryolarda ani fiyat hareketleri görülebileceğini belirtti.

ING Group bünyesindeki ING Research, Orta Doğu'da yaşanabilecek gelişmelerin enerji arzı üzerindeki olası etkilerine ilişkin üç farklı senaryo yayımladı. Analistler, çatışmaların seyrine bağlı olarak petrol ve LNG piyasalarında önemli fiyat hareketleri görülebileceğine dikkat çekti.

Bankanın temel senaryosunda, Hürmüz Boğazı'nda toplam dört haftalık bir kesinti öngörülüyor. Buna göre ilk iki haftada tam kesinti yaşanması, ardından iki hafta boyunca akışın yüzde 50 oranında azalması bekleniyor. Bu senaryoda yaklaşık 315 milyon varil petrol ve 6,4 milyar metreküp doğal gaz kaybı yaşanacağı tahmin ediliyor. Analize göre Brent petrol fiyatının yılın ilk çeyreğinde ortalama 72 dolar, ikinci çeyrekte ise 71 dolar civarında seyretmesi beklenirken, TTF doğal gaz fiyatlarının sırasıyla 37 ve 31 euro/MWh seviyelerinde olması öngörülüyor.

İkinci senaryoda ise kesintinin üç ay sürmesi ihtimali ele alınıyor. Bu durumda ilk ay tam kesinti, ikinci ay yüzde 50, üçüncü ay ise yüzde 25 oranında arz kaybı yaşanması varsayılıyor. Böyle bir gelişmenin 806 milyon varil petrol ve 16,5 milyar metreküp doğal gaz kaybına yol açabileceği belirtiliyor. Bu senaryoda Brent petrol fiyatının ikinci çeyrekte 89 dolar, üçüncü çeyrekte 86 dolar seviyelerine yükselmesi, TTF doğal gaz fiyatının ise 47 euro/MWh seviyesine ulaşması bekleniyor.

En olumsuz senaryoda ise üç ay boyunca tam kesinti yaşanması öngörülüyor. Bu durumda küresel piyasalarda 1,38 milyar varil petrol ve 28 milyar metreküp doğal gaz arzı kaybolabilir. Böyle bir tablo, Brent petrol fiyatını ikinci çeyrekte 110 dolar, üçüncü çeyrekte ise 102 dolar seviyesine taşıyabilir. Aynı senaryoda TTF doğal gaz fiyatlarının 65 euro/MWh seviyesine kadar yükselmesi bekleniyor

