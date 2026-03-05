JPMorgan'dan alüminyum için 'risk' uyarısı

ABD merkezli büyük bankalardan JPMorgan, bölgeden gelen üretim ve sevkiyat zincirine ilişkin olumsuz haberlerin artması durumunda piyasada ciddi arz endişelerinin oluşabileceğini belirtti.

Analizde, bu tür bir senaryonun gerçekleşmesi halinde alüminyum fiyatlarının kısa sürede metrik ton başına 4.000 dolar seviyesine kadar yükselebileceği ifade edildi. Bankaya göre bu olasılık, kısa vadeli fiyat beklentileri açısından önemli bir yukarı yönlü risk oluşturuyor.

Raporda ayrıca küresel emtia piyasalarında enerji maliyetleri, jeopolitik gelişmeler ve tedarik zincirindeki kırılganlıkların belirleyici olmaya devam ettiği vurgulandı. Bu nedenle yatırımcıların özellikle Orta Doğu kaynaklı üretim ve ihracat akışına dair gelişmeleri yakından takip etmeleri gerektiği belirtildi.