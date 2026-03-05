CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz JPMorgan'dan alüminyum için 'risk' uyarısı

JPMorgan'dan alüminyum için 'risk' uyarısı

ABD merkezli büyük bankalardan JPMorgan Chase, Orta Doğu’da yaşanabilecek olası arz kesintilerinin alüminyum piyasasında sert fiyat artışlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Oluşturma Tarihi 05 Mart 2026 14:09

ABD merkezli büyük bankalardan JPMorgan, bölgeden gelen üretim ve sevkiyat zincirine ilişkin olumsuz haberlerin artması durumunda piyasada ciddi arz endişelerinin oluşabileceğini belirtti.

Analizde, bu tür bir senaryonun gerçekleşmesi halinde alüminyum fiyatlarının kısa sürede metrik ton başına 4.000 dolar seviyesine kadar yükselebileceği ifade edildi. Bankaya göre bu olasılık, kısa vadeli fiyat beklentileri açısından önemli bir yukarı yönlü risk oluşturuyor.

Raporda ayrıca küresel emtia piyasalarında enerji maliyetleri, jeopolitik gelişmeler ve tedarik zincirindeki kırılganlıkların belirleyici olmaya devam ettiği vurgulandı. Bu nedenle yatırımcıların özellikle Orta Doğu kaynaklı üretim ve ihracat akışına dair gelişmeleri yakından takip etmeleri gerektiği belirtildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
IMF: Orta Doğu’daki savaş küresel ekonomiye yeni şoklar getirebilir IMF: Orta Doğu’daki savaş küresel ekonomiye yeni şoklar getirebilir 05 Mart 2026 09:41
Morgan Stanley 2.500 çalışanını işten çıkardı Morgan Stanley 2.500 çalışanını işten çıkardı 05 Mart 2026 09:34
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 05 Mart 2026 09:30
Citi, LME alüminyum fiyat hedefini yükseltti Citi, LME alüminyum fiyat hedefini yükseltti 05 Mart 2026 09:24
Fed’in Bej Kitap Raporu: ABD ekonomisinde ılımlı büyüme Fed’in Bej Kitap Raporu: ABD ekonomisinde ılımlı büyüme 05 Mart 2026 09:16
Piyasalar toparlanma eğilimine girdi Piyasalar toparlanma eğilimine girdi 05 Mart 2026 09:09
İsrail’de ekonomik kaygı arttı, kısıtlamalar gevşetiliyor İsrail'de ekonomik kaygı arttı, kısıtlamalar gevşetiliyor 05 Mart 2026 09:02
Bitcoin 70 bin doların üzerinde tutunuyor Bitcoin 70 bin doların üzerinde tutunuyor 05 Mart 2026 08:51
Çin’den 30 yılın en düşük büyüme hedefi Çin’den 30 yılın en düşük büyüme hedefi 05 Mart 2026 08:37
ABD’nin ticari ham petrol stokları 3 milyon 500 bin varil arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları 3 milyon 500 bin varil arttı 05 Mart 2026 08:35
ABD’de özel sektör istihdamında sürpriz artış ABD'de özel sektör istihdamında sürpriz artış 04 Mart 2026 16:39
Avrupa’da gaz fiyatları 50 avronun altına indi Avrupa'da gaz fiyatları 50 avronun altına indi 04 Mart 2026 16:16
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.087,0500 Değişim 140,01 Son veri saati:
Düşük 13062,57 Yüksek 13202,58
Açılış
44,0012 Değişim 0,0492 Son veri saati:
Düşük 43,9513 Yüksek 44,0005
Açılış
51,237 Değişim 0,2949 Son veri saati:
Düşük 51,0837 Yüksek 51,3786
Açılış
7.308,2920 Değişim 106,143 Son veri saati:
Düşük 7242,291 Yüksek 7348,434
Açılış
119,3422 Değişim 7,1342 Son veri saati:
Düşük 113,9514 Yüksek 121,0856
Açılış
BİST En Aktif Hisseler