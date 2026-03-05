J.P. Morgan körfez için büyüme beklentisi düşürdü

J.P. Morgan tarafından yapılan değerlendirmede, Birleşik Arap Emirlikleri için büyüme tahmini 2,3 puan düşürülürken, Bahreyn için 1,5 puan ve Katar için ise 1,3 puanlık aşağı yönlü revizyon yapıldı.

Bankanın güncellenen tahminleri, bölgedeki ekonomik faaliyetlerin bazı sektörlerde beklenenden daha yavaş seyredeceğine işaret ediyor.

Banka analizine göre revizyonların en belirgin olduğu alanların başında turizm geliyor. Turizmle bağlantılı sektörlerde büyüme beklentileri önemli ölçüde aşağı çekilirken, ulaştırma sektöründe de büyüme beklentisinde benzer bir düşüş öngörüldü.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER ETKİLİ OLDU

Raporda, bölgedeki jeopolitik gelişmelerin ekonomik görünüm üzerinde baskı oluşturduğu vurgulandı. Bu gelişmelerin özellikle turizm ve ulaştırma gibi hareketliliğe dayalı sektörlerde daha belirgin etkiler yaratabileceği ifade edildi.