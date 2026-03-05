ECB Tutanakları: Euro Bölgesi ekonomisi belirsizliklere rağmen dayanıklılığını koruyor

CANLI BORSA
Avrupa Merkez Bankası’nın (Avrupa Merkez Bankası) 4-5 Şubat 2026 tarihlerinde Frankfurt’ta gerçekleştirdiği para politikası toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlandı. Belgede, euro bölgesi ekonomisinin artan jeopolitik risklere rağmen dayanıklı bir görünüm sergilediği ve enflasyonun orta vadede %2 hedefi civarında seyretmesinin beklendiği belirtildi.

Oluşturma Tarihi 05 Mart 2026 15:56

Avrupa Merkez Bankası'nın (Avrupa Merkez Bankası) tutanaklarına göre, son dönemde açıklanan veriler ekonomik faaliyetlerin toparlanma eğilimini destekliyor. Özellikle hizmetler ve inşaat sektörlerinde canlılığın sürdüğü vurgulanırken, aralık ve ocak aylarında açıklanan göstergelerin euro bölgesinde yılın son çeyreğinde büyümenin beklentilerin üzerinde, %0,3 seviyesinde gerçekleştiğini ortaya koyduğu ifade edildi.

Enflasyon cephesinde ise ocak ayında manşet HICP'in %1,7'ye gerilediği, bunda enerji fiyatlarındaki düşüşün etkili olduğu kaydedildi. Çekirdek enflasyon %2,2'ye inerken, hizmet enflasyonu da %3,2 seviyesine düştü. Tutanaklarda ayrıca ücret artışlarının 2026 yılı boyunca hız kesmesinin beklendiği ve bunun hizmet enflasyonu üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceği değerlendirildi.

Konsey üyeleri, küresel ticarette olası bir yavaşlama ve Çin'in artan rekabet gücünün euro bölgesi ekonomisi açısından risk oluşturabileceğini dile getirdi. Buna karşın güçlü iç talebin ekonomik büyümeyi desteklemeye devam ettiği ifade edildi. Enerji piyasalarındaki oynaklık ve düşük gaz stoklarının ise yakından izlenmesi gereken unsurlar arasında yer aldığı vurgulandı.

Para politikası tarafında, ECB'nin faiz oranlarını sabit tutma kararının sürdürüldüğü ve mevcut verilerin orta vadede enflasyonun hedefe yakın seyredeceğine işaret ettiği belirtildi. Yönetim Konseyi, belirsizliklerin devam ettiği ortamda "veriye dayalı ve toplantı bazlı" politika yaklaşımının korunacağını yineledi.

Tutanaklarda ayrıca euro bölgesi ekonomisinin "Goldilocks" olarak nitelendirilen bir dengede bulunduğu değerlendirmesi öne çıktı. Bu kavram, büyümenin güçlü seyrettiği ancak enflasyonun da hedefe yakın kaldığı dengeli bir ekonomik görünümü ifade ediyor.

