ABD’li teknoloji devlerinden yapay zeka için enerji hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump, Enerji Bakanı Chris Wright ile birlikte Google, Meta, Amazon, Microsoft, OpenAI, xAI ve Oracle yöneticileriyle Beyaz Saray'da gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.

Toplantı sonrasında konuşan Trump, milyonlarca Amerikalının elektrik faturalarının artmasını önlemeyi hedefleyen "Fatura Ödeyenleri Koruma Taahhüdü" çerçevesinde önemli bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.

EK ELEKTRİK İHTİYACINI ŞİRKETLER KARŞILAYACAK

Trump, yapay zeka veri merkezlerinin gerektirdiği ilave elektrik üretiminin maliyetinin teknoloji şirketleri tarafından karşılanacağını belirtti. Bu uygulamayla söz konusu yatırımların enerji fiyatları üzerinde baskı oluşturmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Trump'a göre şirketler bu kapsamda beş temel taahhütte bulundu. Buna göre teknoloji firmaları, yapay zeka projeleri için gereken elektriği kendileri üretmeyi ya da maliyetini üstlenmeyi kabul etti. Ayrıca uygun durumlarda yeni enerji santralleri kurularak elektrik şebekesinin kapasitesi artırılacak. Böylece veri merkezlerinin enerji ihtiyacının doğrudan mevcut şebekeden karşılanmasının önüne geçilecek.

ALTYAPI YATIRIMI VE İSTİHDAM DESTEĞİ

Anlaşma kapsamında şirketler, elektrik dağıtım sisteminin güçlendirilmesi için yapılacak yatırımların finansmanını da üstlenecek. Yeni enerji kapasitesi oluşturulurken kamu hizmeti sağlayıcılarıyla özel tarife düzenlemeleri üzerinde çalışılacak.

Taahhütler çerçevesinde teknoloji şirketleri faaliyet gösterdikleri bölgelerde iş gücünü geliştirmeye yönelik programlara yatırım yapacak ve yeni istihdam olanakları oluşturacak. Ayrıca veri merkezlerinin enerji altyapısının gerektiğinde yerel elektrik şebekelerine yedek güç sağlayabilecek şekilde kullanılabileceği belirtildi.

Toplantıya katılan Google, Meta, Amazon, Microsoft, OpenAI, xAI ve Oracle temsilcileri de yapay zeka yatırımlarının yanı sıra enerji altyapısının geliştirilmesine katkı sunmaya hazır olduklarını dile getirdi.