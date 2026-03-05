CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD’li teknoloji devlerinden yapay zeka için enerji hamlesi

ABD’li teknoloji devlerinden yapay zeka için enerji hamlesi

Donald Trump yönetiminde yapılan toplantıda; Microsoft, Google, Meta ve Amazon'un da içinde bulunduğu büyük teknoloji şirketleri, yapay zeka veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamak için kendi elektrik üretimlerini sağlama taahhüdünde bulundu.

Oluşturma Tarihi 05 Mart 2026 10:11

ABD Başkanı Donald Trump, Enerji Bakanı Chris Wright ile birlikte Google, Meta, Amazon, Microsoft, OpenAI, xAI ve Oracle yöneticileriyle Beyaz Saray'da gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.

Toplantı sonrasında konuşan Trump, milyonlarca Amerikalının elektrik faturalarının artmasını önlemeyi hedefleyen "Fatura Ödeyenleri Koruma Taahhüdü" çerçevesinde önemli bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.

EK ELEKTRİK İHTİYACINI ŞİRKETLER KARŞILAYACAK

Trump, yapay zeka veri merkezlerinin gerektirdiği ilave elektrik üretiminin maliyetinin teknoloji şirketleri tarafından karşılanacağını belirtti. Bu uygulamayla söz konusu yatırımların enerji fiyatları üzerinde baskı oluşturmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Trump'a göre şirketler bu kapsamda beş temel taahhütte bulundu. Buna göre teknoloji firmaları, yapay zeka projeleri için gereken elektriği kendileri üretmeyi ya da maliyetini üstlenmeyi kabul etti. Ayrıca uygun durumlarda yeni enerji santralleri kurularak elektrik şebekesinin kapasitesi artırılacak. Böylece veri merkezlerinin enerji ihtiyacının doğrudan mevcut şebekeden karşılanmasının önüne geçilecek.

ALTYAPI YATIRIMI VE İSTİHDAM DESTEĞİ

Anlaşma kapsamında şirketler, elektrik dağıtım sisteminin güçlendirilmesi için yapılacak yatırımların finansmanını da üstlenecek. Yeni enerji kapasitesi oluşturulurken kamu hizmeti sağlayıcılarıyla özel tarife düzenlemeleri üzerinde çalışılacak.

Taahhütler çerçevesinde teknoloji şirketleri faaliyet gösterdikleri bölgelerde iş gücünü geliştirmeye yönelik programlara yatırım yapacak ve yeni istihdam olanakları oluşturacak. Ayrıca veri merkezlerinin enerji altyapısının gerektiğinde yerel elektrik şebekelerine yedek güç sağlayabilecek şekilde kullanılabileceği belirtildi.

Toplantıya katılan Google, Meta, Amazon, Microsoft, OpenAI, xAI ve Oracle temsilcileri de yapay zeka yatırımlarının yanı sıra enerji altyapısının geliştirilmesine katkı sunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Aramco’nun Ras Tanura rafinerisi tekrar İHA saldırısına uğradı Aramco’nun Ras Tanura rafinerisi tekrar İHA saldırısına uğradı 04 Mart 2026 14:20
Euro Bölgesi’nde işsizlik Ocak’ta tarihi düşüş gösterdi Euro Bölgesi’nde işsizlik Ocak’ta tarihi düşüş gösterdi 04 Mart 2026 14:14
Avro Bölgesi’nde üretici fiyatları arttı Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları arttı 04 Mart 2026 14:05
Avrupa Merkez Bankası: Yapay zeka istihdamı henüz sarsmadı Avrupa Merkez Bankası: Yapay zeka istihdamı henüz sarsmadı 04 Mart 2026 13:53
Bitcoin ve Ethereum gerilime rağmen yükselişini sürdürüyor Bitcoin ve Ethereum gerilime rağmen yükselişini sürdürüyor 04 Mart 2026 13:49
Kremlin açıkladı: Ukrayna’dan Macaristan ve Slovakya’ya petrol şantajı Kremlin açıkladı: Ukrayna'dan Macaristan ve Slovakya'ya petrol şantajı 04 Mart 2026 13:33
Euro Bölgesi Bileşik PMI Şubat’ta 3 ayın zirvesine ulaştı Euro Bölgesi Bileşik PMI Şubat’ta 3 ayın zirvesine ulaştı 04 Mart 2026 13:26
Almanya’da otomotiv sektörünün ekonomiye güveni arttı Almanya'da otomotiv sektörünün ekonomiye güveni arttı 04 Mart 2026 13:23
Rusya: Çin ve Hindistan’a petrol sevkiyatını artırmaya hazırız Rusya: Çin ve Hindistan'a petrol sevkiyatını artırmaya hazırız 04 Mart 2026 13:22
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 04 Mart 2026 13:18
Hürmüz Boğazı kapatıldı: Almanya’da dizel fiyatları 2 avronun üzerine çıktı! Hürmüz Boğazı kapatıldı: Almanya’da dizel fiyatları 2 avronun üzerine çıktı! 04 Mart 2026 13:14
Fitch Ratings: Çin’in mali toparlanması 2026’da yavaş ve kademeli olacak Fitch Ratings: Çin’in mali toparlanması 2026’da yavaş ve kademeli olacak 04 Mart 2026 13:07
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.943,1900 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 12943,19 Yüksek 12943,19
Açılış
44,0006 Değişim 0,0454 Son veri saati:
Düşük 43,9513 Yüksek 43,9967
Açılış
51,221 Değişim 0,2804 Son veri saati:
Düşük 51,0982 Yüksek 51,3786
Açılış
7.296,4120 Değişim 106,143 Son veri saati:
Düşük 7242,291 Yüksek 7348,434
Açılış
117,3476 Değişim 7,1342 Son veri saati:
Düşük 113,9514 Yüksek 121,0856
Açılış
BİST En Aktif Hisseler