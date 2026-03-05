CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,92 artışla 13.062,57 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 05 Mart 2026 10:02

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 değer kazanarak 12.843,19 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 119,38 puan ve yüzde 0,92 artışla 13.062,57 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,10, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 2,04 ile metal eşya makina oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimlere karşın, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin yeniden başlayabileceğine yönelik iyimserlik ve ABD'de beklentileri aşan istihdam verisinin ardından pozitif seyrediyor.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri sürerken pay piyasalarında beklenenden iyi gelen ekonomik veriler, ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik iyimser mesajları ve yatırımcıların düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmesiyle küresel risk iştahında toparlanma görülüyor.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) ile gerçekleştirilen istişareler neticesinde, son yayımlanan taslakta "AB menşei" şartının Gümrük Birliği çerçevesinde ilke olarak Türkiye'yi de kapsamasını sağlayan yasal zeminin oluşması da yurt içinde pay piyasalarını destekledi.

Diğer taraftan akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini söyledi.

Jeopolitik gelişmeler ile Orta Doğu'dan gelecek haber akışının endeksin yönü üzerinde etkili olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 13.000 puanın direnç, 12.800 ve 12.700 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Euro Bölgesi’nde işsizlik Ocak’ta tarihi düşüş gösterdi Euro Bölgesi’nde işsizlik Ocak’ta tarihi düşüş gösterdi 04 Mart 2026 14:14
Avro Bölgesi’nde üretici fiyatları arttı Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları arttı 04 Mart 2026 14:05
Avrupa Merkez Bankası: Yapay zeka istihdamı henüz sarsmadı Avrupa Merkez Bankası: Yapay zeka istihdamı henüz sarsmadı 04 Mart 2026 13:53
Bitcoin ve Ethereum gerilime rağmen yükselişini sürdürüyor Bitcoin ve Ethereum gerilime rağmen yükselişini sürdürüyor 04 Mart 2026 13:49
Kremlin açıkladı: Ukrayna’dan Macaristan ve Slovakya’ya petrol şantajı Kremlin açıkladı: Ukrayna'dan Macaristan ve Slovakya'ya petrol şantajı 04 Mart 2026 13:33
Euro Bölgesi Bileşik PMI Şubat’ta 3 ayın zirvesine ulaştı Euro Bölgesi Bileşik PMI Şubat’ta 3 ayın zirvesine ulaştı 04 Mart 2026 13:26
Almanya’da otomotiv sektörünün ekonomiye güveni arttı Almanya'da otomotiv sektörünün ekonomiye güveni arttı 04 Mart 2026 13:23
Rusya: Çin ve Hindistan’a petrol sevkiyatını artırmaya hazırız Rusya: Çin ve Hindistan'a petrol sevkiyatını artırmaya hazırız 04 Mart 2026 13:22
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 04 Mart 2026 13:18
Hürmüz Boğazı kapatıldı: Almanya’da dizel fiyatları 2 avronun üzerine çıktı! Hürmüz Boğazı kapatıldı: Almanya’da dizel fiyatları 2 avronun üzerine çıktı! 04 Mart 2026 13:14
Fitch Ratings: Çin’in mali toparlanması 2026’da yavaş ve kademeli olacak Fitch Ratings: Çin’in mali toparlanması 2026’da yavaş ve kademeli olacak 04 Mart 2026 13:07
G7 liderleri ’enerji fiyatları ve küresel riskler’ gündemiyle toplanacak G7 liderleri 'enerji fiyatları ve küresel riskler' gündemiyle toplanacak 04 Mart 2026 12:04
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.943,1900 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 12943,19 Yüksek 12943,19
Açılış
43,9888 Değişim 0,0454 Son veri saati:
Düşük 43,9513 Yüksek 43,9967
Açılış
51,2267 Değişim 0,2804 Son veri saati:
Düşük 51,0982 Yüksek 51,3786
Açılış
7.293,2850 Değişim 106,143 Son veri saati:
Düşük 7242,291 Yüksek 7348,434
Açılış
116,8366 Değişim 7,1342 Son veri saati:
Düşük 113,9514 Yüksek 121,0856
Açılış
BİST En Aktif Hisseler